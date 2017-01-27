Представлен прогноз-2017 финансово-экономического развития Свердловской области

«Это говорит о том, что потребительский спрос возрождается, а потребительский рост — это спрос экономики. С другой стороны, если брать конкретно Свердловскую область, то у нас — очень плохие показатели по кредитованию малого бизнеса. Связно это с тем, что и банки не готовы давать малому бизнесу кредиты, учитывая качество портфеля, но с другой стороны — и малый бизнес не готов брать кредиты по тем процентным ставкам, которые банки ему предлагает», — сказал Е. Болотин.

Что касается вкладов населения и средств на счетах предприятий, то эти показатели в 2016 году стабильно росли.

«На мой взгляд, это говорит о том, что с экономикой в области все хорошо. Никакого кризиса нет, а то, что мы сейчас наблюдаем, это — как раз та “новая реальность”. Надо просто научиться в ней жить и работать. Того, что было раньше, — до 2008 года — этого не будет на протяжении 10, может быть, лет», — добавил он.

Вместе с тем Е. Болотин уточнил: «Сейчас многие аналитики все-таки исходят из того, что ЦБ добьется установленной цели по инфляции, напомню, это — 4% на конец 2017 года. Если ЦБ добьется своей цели, это будет совершенно другой мир, иная новая реальность, и бизнесу надо привыкать жить в этой новой реальности».

В свою очередь руководитель блока «Розничное кредитование и карточный бизнес» СКБ-банка Василий Кочнев отметил в ходе пресс-конференции, что 2016 год для банков был более стабильным, нежели предшествующие 2014 и 2015 годы.

«Если в 2015 году кредитные портфели банков снижались, то в 2016 году тенденция роста — особенно во второй половине года — она явным образом начала прослеживаться, банки начали возвращаться и на рынок потребительского кредитования, и кредитования юрлиц. (.. .) Естественно наибольшая активность пришлась на банки федерального масштаба, в первую очередь, банки с госучастием», — сказал он.

При этом В. Кочнев отметил, что регулярный отзыв лицензий у банков Центробанокм привел к миграции вкладов. Физлица перекладывали деньги в банки с госучастием, несмотря на более низкие ставки.

«Соответственно у них (банков с госучастием — ИФ) ресурсная база была дешевле, поэтому они во второй половине 2016 года резко снизили ставки по кредитам, что дало возможность физлицам активнее получать кредиты. Но это породило большую конкуренцию в частном секторе, вытеснило из этого рынка банки, у которых не было серьезных технологических решений и конвейера, более мелкие банки фактически с рынка потребкредитования начали уходить», — резюмировал он.

Кроме того в минувшем году банки столкнулись с некоторыми сложностями из-за снижения ключевой ставки, например, им нужно было окупать сложившиеся портфели, когда вклады привлекались под более высокие ставки.

«Снижение ставок, с одной стороны, стало вызовом для банков, чтобы переформатировать свои продуктовые линейки, чтобы обеспечить необходимую доходность и не превысить плановые объемы рисков. Банки работали в сторону снижения издержек, уровня риска, что, в свою очередь, привело к тому, что отдельные банки либо отказались от потребительского кредитования, либо значительно сузили сегмент», — пояснил В. Кочнев.

Вместе с тем он согласился, что «есть проблемы с кредитованием малого и среднего бизнеса, которые в кризис показали наибольший уровень проблемности».

Отвечая на вопрос о прогнозе ситуации, В. Кочнев сказал, что банковский сектор ждет от 2017 года увеличения и кредитной активности банков, и покупательской способности населения.

«Думаю, тренд “дно” — пройдет, и тренд на рост — пусть умеренный во всех сферах экономики — но будет наблюдаться», — добавил он.

Переходя к ситуации на валютном рынке, начальник отдела казначейских операций на территориях Казначейства ПАО «Меткомбанк» Михаил Крещик отметил, что в 2016 году доллар вырос против всех мировых валют, за исключением российского рубля и бразильского реала.

«В России оказали влияние цены на энергоносители. Что касается наступившего года, то здесь много будет зависеть от того, как сложится ситуация на мировых рынках, что будет с нефтью и как будет себя вести ЦБ и Минфин», — уточнил М. Крещик.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, в свою очередь, считает, что в условиях новой экономической реальности у клиентов появились новые интересы, связанные с хеджированием валютных рисков у корпоративных клиентов.

«Что касается физлиц, то они снижение официальной инфляции ощутили в полной мере, увидев очень мощное снижение ставок по вкладам. И сейчас ставки находятся — если не на минимальных уровнях, то на очень близких к минимальным уровням за всю историю России», — уточнил В. Зотов.

Инвесторы, считают эксперты, «так или иначе, обращают внимание на фондовый рынок через механизм индивидуальных инвестиционных счетов, которые позволяют заработать на ценных бумагах».

«Покупка долговых ценных бумаг дает дополнительный доход, плюс — возможность получения налогового вычета, то есть, это — возможность заработать в 2−2,5 раза больше, чем по вкладам сейчас совершенно без риска. Количество таких счетов в 2016 году по сравнению с 2015 годом стало в три раза больше», — сообщил В. Зотов.

По его словам, рынок ценных бумаг продолжает развиваться в сторону усиления государственных ценных бумаг и госбанков.

«На мой взгляд, прогнозы на 2017 год — умеренно позитивны. Потрясений при договоренностях ОПЕК по ценам на нефть не предполагается, возможно, что курс рубля по отношению к иностранным валютам будет незначительно изменяться», — отметил он, добавив, что курс доллара может укрепиться, но рост составит не более 10%.

В. Зотов сообщил, что снижение ключевой ставки ожидается в первом квартале: «снижение это будет не резкое, и вряд ли ЦБ выйдет на ключевую ставку на уровне 7% к концу года. Самое оптимистичное представление — это порядка 8%».