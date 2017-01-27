В Башкирии рассматривают новые законы в ЖКХ и лесном кодексе

Министр ЖКХ Сергей Афонин представил проект изменения в закон о капремонте в республике — в перечень работ и услуг предлагается включить оценку технического состояния общедомового имущества с составлением дефектных ведомостей, а также работ по утеплению чердачных перекрытий.

Сейчас утепление перекрытий верхнего этажа производится вместе с ремонтом крыши, хотя фактически является самостоятельным видом ремонта, отмечается в законопроекте.

Министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов представил изменения в республиканский закон «О регулировании лесных отношений»: федеральные власти отозвали у регионов полномочия выполнять взрывные работы и вызывать искусственные осадки в целях тушения лесных пожаров.

Замминистра труда и соцзащиты населения Юрий Мельников выступил с предложением усовершенствовать законодательство в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к социальным, культурным, инженерным, торговым и транспортным объектам, к местам отдыха, к архивам, службам занятости и медицинским организациям.