Свой юбилей донской губернатор отпразднует в столице

Василий Голубев родился в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской области 30 января 1957 года. В этом году он отметит своё 60-летие.

«В Ростове в этот день меня не будет», — сказал Василий Юрьевич и пояснил, что проведёт этот день с детьми в Москве.

«Это наша давнишняя семейная традиция. Так что никаких банкетов по поводу юбилея губернатора в Ростовской области не будет», — добавил он.