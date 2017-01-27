В Кремле назвали возможную дату телефонного разговора Путина и Трампа

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом может состояться в субботу, 28 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее о том, что беседа может состояться уже завтра, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Официально Белый дом пока не комментировал данную информацию.