В Кремле назвали возможную дату телефонного разговора Путина и Трампа
Первый телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу, заявили в Кремле. Ранее эту же дату называл телеканал CNN.
Первый телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу, заявили в Кремле. Ранее эту же дату называл телеканал CNN.
Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом может состояться в субботу, 28 января. Об этом заявил
Ранее о том, что беседа может состояться уже завтра, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
Официально Белый дом пока не комментировал данную информацию.