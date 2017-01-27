Евгений Куйвашев поздравил председателя заксобрания региона Людмилу Бабушкину с днем рождения

«Примите самые добрые поздравления с днем рождения, пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма и хорошего настроения. На посту председателя Законодательного собрания Свердловской области с присущей Вам мудростью, управленческим талантом и дипломатичностью вы ведете плодотворную законотворческую работу, направленную на социально-экономическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни уральцев, — сказано в поздравительной телеграмме губернатора.

Евгений Куйвашев пожелал Людмиле Бабушкиной, чтобы ей в жизни всегда сопутствовали удача, уважение со стороны коллег, любовь и понимание со стороны близких.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Людмилы Валентиновны.