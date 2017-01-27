Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Известная актриса умерла на 81-м году жизни
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: СФ указал Киеву место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
22«Облик перемен»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
09:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Андрей Чибис пообещал разобраться с резким ростом платежей за теплоснабжение для челябинских предпринимателей

Министерство строительства и ЖКХ РФ будет разбираться в причинах резкого роста платежей за теплоснабжение для челябинских предпринимателей. За год платежи выросли в 2 — 10 раз. С подобной проблемой столкнулись только на Южном Урале.

«Сегодня обсудили с коллегами и возможности для сотрудничества, и проблемы. В том числе, поговорили о возникшей в Челябинске ситуации с повышением платы за тепло у предпринимателей, ведущих частный бизнес в многоквартирных домах — мы мониторим изменение структуры оплаты за коммунальные услуги и видим, что такая ситуация лишь в одном регионе, безусловно, будем с этим разбираться», — написал заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало Накануне.RU, в начале года южноуральские предприниматели пожаловались на увеличение оплаты за тепло. Сравнительный анализ выставленных счетов за октябрь 2016 года и аналогичный период предыдущего года показал разбег роста платежа от 170% до 1200%. Причина резкого увеличения стоимости теплоэнергии для бизнеса — изменение методики расчетов.

В результате проблемой заинтересовались в региональных отделениях ОНФ и «Опора России». Кроме того, проверку МУП «ЧКТС» проводит УФАС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Совфед поторопил строителей Северного широтного хода
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Составлен рейтинг городов с дешевым арендным жильем
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь