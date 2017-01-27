Андрей Чибис пообещал разобраться с резким ростом платежей за теплоснабжение для челябинских предпринимателей

«Сегодня обсудили с коллегами и возможности для сотрудничества, и проблемы. В том числе, поговорили о возникшей в Челябинске ситуации с повышением платы за тепло у предпринимателей, ведущих частный бизнес в многоквартирных домах — мы мониторим изменение структуры оплаты за коммунальные услуги и видим, что такая ситуация лишь в одном регионе, безусловно, будем с этим разбираться», — написал заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало Накануне.RU, в начале года южноуральские предприниматели пожаловались на увеличение оплаты за тепло. Сравнительный анализ выставленных счетов за октябрь 2016 года и аналогичный период предыдущего года показал разбег роста платежа от 170% до 1200%. Причина резкого увеличения стоимости теплоэнергии для бизнеса — изменение методики расчетов.

В результате проблемой заинтересовались в региональных отделениях ОНФ и «Опора России». Кроме того, проверку МУП «ЧКТС» проводит УФАС.