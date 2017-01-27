Назначена дата рассмотрения апелляции мэрии к иску «Сибмоста»

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что Арбитражный суд НСО удовлетворил иск АО «Сибмост» о взыскании с управления дорожного строительства Новосибирска и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков.

Компания понесла убытки из-за увеличения сроков строительства Бугринского моста. Контракт на строительство был заключен в 2009 году со сроком выполнения работ до 2012 года. Мэрия не смогла вовремя предоставить площадку под строительство моста из-за трудностей с переселением жителей более 300 домов. В итоге мост был введен в эксплуатацию осенью 2014 года.

20 декабря мэрия Новосибирска подала встречную апелляционную жалобу на решение томского суда по иску компании «Сибмост» о взыскании с мэрии Новосибирска 2,5 миллиардов рублей. Судебное разбирательство назначено на 7 февраля 2016 года.