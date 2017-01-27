Назначена дата рассмотрения апелляции мэрии к иску «Сибмоста»
Мэрия Новосибирска и АО «Сибмост» сойдутся в споре за 2,5 млрд рублей на суде в Томске 7 января, информация размешена на сайте Седьмого арбитражного суда Томска.
Мэрия Новосибирска и АО «Сибмост» сойдутся в споре за 2,5 млрд рублей на суде в Томске 7 января, информация размешена на сайте Седьмого арбитражного суда Томска.
Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что Арбитражный суд НСО удовлетворил иск АО «Сибмост» о взыскании с управления дорожного строительства Новосибирска и департамента транспорта и
Компания понесла убытки
20 декабря мэрия Новосибирска подала встречную апелляционную жалобу на решение томского суда по иску компании «Сибмост» о взыскании с мэрии Новосибирска 2,5 миллиардов рублей. Судебное разбирательство назначено на 7 февраля 2016 года.