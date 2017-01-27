Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Власти Крыма ответили на идею Киева о реинтеграции полуострова
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Финнам удалось остановить задушевные речи Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
22«Облик перемен»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Назначена дата рассмотрения апелляции мэрии к иску «Сибмоста»

Мэрия Новосибирска и АО «Сибмост» сойдутся в споре за 2,5 млрд рублей на суде в Томске 7 января, информация размешена на сайте Седьмого арбитражного суда Томска.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что Арбитражный суд НСО удовлетворил иск АО «Сибмост» о взыскании с управления дорожного строительства Новосибирска и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков.

Компания понесла убытки из-за увеличения сроков строительства Бугринского моста. Контракт на строительство был заключен в 2009 году со сроком выполнения работ до 2012 года. Мэрия не смогла вовремя предоставить площадку под строительство моста из-за трудностей с переселением жителей более 300 домов. В итоге мост был введен в эксплуатацию осенью 2014 года.

20 декабря мэрия Новосибирска подала встречную апелляционную жалобу на решение томского суда по иску компании «Сибмост» о взыскании с мэрии Новосибирска 2,5 миллиардов рублей. Судебное разбирательство назначено на 7 февраля 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователи выясняют причины гибели 4-летней девочки в инфекционной больнице
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь