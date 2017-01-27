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11:38 (мск), источник: Sputnik.md

Бэсеску и Додон будут судиться из-за гражданства

Бывший лидер Румынии Траян Бэсеску обратился в Высшую судебную палату Молдовы с иском против президента Молдовы Игоря Додона, причина — лишение румынского политика молдавского гражданства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Пресс-секретарь Высшей судебной палаты Молдовы Валентин Ластавецкий сообщил, что в эту судебную инстанцию подан иск Траяном Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона.

«Бывший румынский лидер Траян Бэсеску подал иск в Высшую судебную палату против Игоря Додона, который лишил его молдавского гражданства. Дата заседания суда пока не определено, однако оно должно состояться в ближайшее время», — сказал Ластовецкий.

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В июне прошлого года четвертый президент Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики.

Новый президент Додон подписал указ о лишении гражданства 3 января. Депутат от либерально-демократической фракции в парламенте республики Григорий Кобзак обратился в Конституционный суд с просьбой аннулировать соответствующее решение президента. Однако КС не стал рассматривать запрос молдавского парламентария, отметив, что «указ президента Молдовы по вопросам гражданства можно опротестовать в ВСП в течение шести месяцев с момента его вступления в силу».

Адвокат Бэсеску Андрей Бивол заявил румынским СМИ, что сторона защиты считает: решение о лишении экс-президента Румынии молдавского гражданства противоречит принципам и процедурам, предусмотренным местным законодательством и Европейской конвенции о гражданстве.

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