Бэсеску и Додон будут судиться из-за гражданства
Бывший лидер Румынии Траян Бэсеску обратился в Высшую судебную палату Молдовы с иском против президента Молдовы Игоря Додона, причина — лишение румынского политика молдавского гражданства.
Бывший лидер Румынии Траян Бэсеску обратился в Высшую судебную палату Молдовы с иском против президента Молдовы Игоря Додона, причина — лишение румынского политика молдавского гражданства.
КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik.
«Бывший румынский лидер Траян Бэсеску подал иск в Высшую судебную палату против Игоря Додона, который лишил его молдавского гражданства. Дата заседания суда пока не определено, однако оно должно состояться в ближайшее время», — сказал Ластовецкий.
В июне прошлого года четвертый президент Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики.
Новый президент Додон подписал указ о лишении гражданства 3 января. Депутат от
Адвокат Бэсеску Андрей Бивол заявил румынским СМИ, что сторона защиты считает: решение о лишении