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12:52 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Два проекта изменений в генплан Краснодара отклонили депутаты городской Думы

Краснодар, 27 января, KrasnodarMedia. Депутаты гордумы Краснодара отклонили два проекта изменений в Генеральный план, связанных с изменением назначения земельных участков и планируемым многоэтажным жилищным строительством в районе поселка Индустриального и в станице Старокорсунской.

Источник: KrasnodarMedia.su

Напомним, в конце декабря 2016 года проект генплана Краснодара отправлен на доработку.

Мэр города заверил, что к составлению нового генплана будет активно привлекаться жители города. Глава региона подчеркнул, что краснодарцы имеют право знать, куда и на что тратятся в городе деньги, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Депутаты гордумы отклонили два проекта изменений в главный градостроительный документ столицы региона. В первом случае — застройщик не предусмотрел возведение социальных объектов — школы и детского сада, во втором — многоэтажное строительство в центре станицы, где преобладает частный сектор, вызывает много вопросов.

— Эти проекты предлагаю сегодня отклонить, буду лично разбираться в ситуации с данным участком. В том числе и в отношении цены, по которой был продан участок в 0,5 га за сумму меньше миллиона рублей, — сказал Евгений Первышов.

Депутаты подавляющим большинством проекты изменений в Генеральный план отклонили, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщало ранее ИА KrasnodarMedia, перед новогодними праздниками проект генплана Краснодара был отправлен на доработку — соответствующее решение было принято в ходе обсуждения документа развития краевой столицы, который представили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

Ранее Вениамин Кондратьев жестко раскритиковал нынешний генеральный план столицы региона и посоветовал мэру Краснодара Евгению Первышову уволить чиновников, вносивших изменения в него.

В начале декабря прошлого года митинг краснодарцев против внесения изменений в генплан города вышел на федеральный уровень — Общественное телевидение России (ОТР) рассказало об акции протеста жителей кубанской столицы, состоявшейся 3 декабря в Чистяковской роще Краснодара. Горожане возмущены тем, что согласно плану, число зеленых зон в городе сократится более чем в 2,5 раза. Причем на их месте появятся жилые дома, а не социальные объекты.

Помогать властям города в работе над генпланом будет Совет по стратегическому развитию Краснодара. Уже сформирован оргкомитет, который займется отбором кандидатов в состав Совета, определением его целей и задач. На встрече в мэрии обсудили направления и формат будущей работы Совета. Помимо корректировки генплана города, Совет сможет вносить предложения и рекомендации, давать экспертное заключение по ключевым направлениям развития города, принимаемым решениям.

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