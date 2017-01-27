Сразу три кандидата в гордуму Екатеринбурга отказались от борьбы
Без объяснения причин.
Без объяснения причин.
Избирательная комиссия Екатеринбурга приняла самоотвод трех кандидатов на довыборах в гордуму, сообщили «Уралинформбюро» в горизбиркоме.
С гонки снялись Алексей Фефилов (округ № 14), Дмитрий Смирнов и Владимир Лапкин (округ № 8). Все трое были самовыдвиженцами. Причины самоотвода они не поясняют.
Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов на довыборах в гордуму Екатеринбурга сократилось до 10 человек. Всего же претендентов на данный момент 16, часть еще не успели подать документы, но уже утверждены своими партиями.
Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина — на пост главы министерства культуры региона.