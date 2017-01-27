Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Депутаты попросили у Минфина раздать им по 700 тыс. рублей
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Финнам удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сразу три кандидата в гордуму Екатеринбурга отказались от борьбы

Без объяснения причин.

Избирательная комиссия Екатеринбурга приняла самоотвод трех кандидатов на довыборах в гордуму, сообщили «Уралинформбюро» в горизбиркоме.

С гонки снялись Алексей Фефилов (округ № 14), Дмитрий Смирнов и Владимир Лапкин (округ № 8). Все трое были самовыдвиженцами. Причины самоотвода они не поясняют.

Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов на довыборах в гордуму Екатеринбурга сократилось до 10 человек. Всего же претендентов на данный момент 16, часть еще не успели подать документы, но уже утверждены своими партиями.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина — на пост главы министерства культуры региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин и Трамп выйдут на связь
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Tax free в России распространят на все товары
На пензенских теплосетях произошли новые аварии
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь