Делегация Госдумы во главе с Володиным посетит Волгоград 2 февраля
На следующей неделе, 2 февраля, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит Волгоград.
На следующей неделе, 2 февраля, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит Волгоград.
Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщила депутат Ирина Гусева («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.
«На, а следующей неделе 2 февраля делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит
27 января жители России отмечают День воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 900 дней.