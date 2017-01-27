Делегация Госдумы во главе с Володиным посетит Волгоград 2 февраля

Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщила депутат Ирина Гусева («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

«На, а следующей неделе 2 февраля делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит город-герой, город победитель, город Волгоград, чтобы поздравить моих земляков с победой под Сталинградом», — сказала Гусева, напомнив, что Сталинградская битва стала переломной для Великой Отечественной войны.

27 января жители России отмечают День воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 900 дней.