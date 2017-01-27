Игорь Додон встретился с главой Офиса Совета Европы в Молдове

В свою очередь, Игорь Додон высоко оценил уровень существующих отношений между Республикой Молдова и Советом Европы. Глава государства поблагодарил структуры СЕ за многостороннее содействие в продвижении реформ в Молдове.

Президент РМ подчеркнул важность позиции СЕ в достижении первостепенных целей. В связи с этим, Игорь Додон отметил реформу Генеральной прокуратуры, реализация которой сегодня, по его мнению, не оправдывает ожиданий граждан и партнеров по развитию. Примером этому может служить, в частности, назначение нового Генерального прокурора, решение по которому было обжаловано в компетентной инстанции.

Также во время беседы были подняты вопросы законодательства в области легализации капитала, статуса Гагаузской Автономии, а также приднестровского урегулирования.

У нас накопился определенный опыт общения. Я открыт для дискуссий и для результативного диалога. Нам предстоит обсудить много чувствительных вопросов, — сказал в заключение Игорь Додон.