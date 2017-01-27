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13:32 (мск), источник: m24.ru

Собянин: число детских кружков и секций в Москве выросло в 2 раза

Всего открыто свыше 120 тысяч различных кружков и секций, в которых занимаются около 840 тысяч детей.

Источник: Москва 24

Число кружков и секций при школах и в центрах детского творчества за последние годы выросло почти в два раза, сообщил Сергей Собянин во время осмотра здания Центра детского творчества «Театр на набережной», в котором в 2016 году был завершен капитальный ремонт.

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Мэр Москвы отметил, что столица постоянно расширяет возможности для детского творчества. В настоящее время 840 тысяч детей в Москве посе­щают более 120 тысяч кружков и секций самой разной направленности.

Центр детского творчества «Театр на набе­режной» был основан в 1980 году группой молодых энтузиастов под руководством Федора Сухова, бессменного художественного руководителя и главного режиссера театра. Через год театр переехал в ныне занимаемые помещения в жилом доме на Фрунзенской набережной.

В 2014 году для «Театра на набережной» было подобрано дополнительное помещение площадью 755 квадратных метров, находящееся в непосредс­твенной близости от «старой» сцены — на 1−2 этажах жилого дома на Хамовническом Валу. По указанию Сергея Собянина там был проведен капитальный ремонт — как часть работ по благоустройству Фрунзенской набережной и Хамовнического Вала в рамках программы «Моя улица».

В репертуаре «Театра на набережной» более 30 спектаклей. В среднем каждый сезон проходит до 5 премьер. Занятия по будням начинаются после 15:00, в выходные — с 10:00. Заканчиваются занятия не позже 20:00.

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