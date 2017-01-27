Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Любители кофе живут дольше остальных
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Финнам удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:36 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Источник: Reuters
Читайте также
Семейное дело: как в России менялось наказание за домашнее насилие

Решение подготовить и внести законопроект было принято группой депутатов и членов Совета Федерации после того, как летом были декриминализированы побои, совершенные впервые в отношении чужих людей.

В принятом тогда законе за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье — уголовным преступлением.

По мнению авторов принятого в пятницу закона, он восстанавливает «баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести» и возвращает логику, «когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех независимо от того, кто это деяние совершил».

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПОБОЯМИ

  • Под побоями в статье 116 УК понимаются «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью», то есть речь идет о ссадинах, синяках.
  • Если в случае насильственных действий все-таки был причинен легкий вред здоровью, то это уже уголовное преступление и другая статья 115 УК.
  • При систематическом нанесении побоев, причиняющих физические или психические страдания, — статья 117 УК РФ «Истязание» с максимальным наказанием в виде лишения свободы до трех лет. А в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении беременной женщины — от трех до семи лет.



Комментарии
19
Игорь Русич
Всякое бывает, на себе испытал, при разводе. И ударит чем нибудь да побольнее старается и ножом пару раз получал (неопасно правда, один раз зашивать рану на руке пришлось) и тут же рожу свою подставляет "УДАРЬ МЕНЯ" А хрен тебе, даже заявлять не стал, подал на развод. . После суда-развода (детей мне оставили) пинка наладил из квартиры, так летела вместе со своей сестренкой что и про детей не вспомнила и до сих пор не вспоминает, уже 18 лет как не вспоминает Так что ещё разобраться надо агрессия от кого происходит в семье. Все-таки в 20 % случаев женщина оказывается агрессором. А причина деньги. Хочется и чужую квартиру на халяву хапнуть, продать, деньги спустить. Одно понял ---нищебродок в жены брать нельзя. Брак - это объединение капиталов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Пугачёв
Ну спасибо депутатам, пойду своей втащу!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Анатолий Архипов
абЭшка в своем репертуаре. ты, прежде чем свои высеры писать, ознакомься поближе с законом, а то уже весь портал над тобой угарает. Речь идет о первом побое и если он не повлек вреда здоровью. Видимо ты в жизни мало повидал и писать можешь только по шаблону. А вот если бы у тебя была больная на всю голову жена, которая сама в драку лезет, или такая же теща и тебя спровоцировали на удар, а потом еще заяву кинули. Как бы ты тогда запел?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума отменила уголовное наказание за семейное насилие
© Ньюстюб
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Tax free в России распространят на все товары
На пензенских теплосетях произошли новые аварии
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь