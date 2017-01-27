Должность главного архитектора Крыма переподчинили главе РК

В частности, парламентарии в двух чтениях поддержали поправки в некоторые крымские законы, внеся изменения в Реестр должностей государственной гражданской службы РК и закон «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым».

Глава ГС РК Владимир Константинов пояснил, что речь идет об изменении наименования должности «Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Крым — главный архитектор Республики Крым» на «Главный архитектор Республики Крым».

Таким образом, должность главного архитектора РК, которая сегодня совмещена с исполнением обязанностей заместителя министра строительства и архитектуры Крыма, будет выведена из подчинения Минстроя и переподчинена напрямую главе Республики.

«Ожидается, что за счет изменений будет достигнута большая эффективность и оперативность при решении отраслевых проблем», — отметили в пресс-службе Госсовета РК.