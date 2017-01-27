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11:50 (мск), источник: РИА Крым

Должность главного архитектора Крыма переподчинили главе РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости (Крым). Крымские депутаты переподчинили должность главного архитектора Крыма главе Республики. Соответствующее решение принято на сессии Государственного совета РК в пятницу, сообщает пресс-служба ГС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В частности, парламентарии в двух чтениях поддержали поправки в некоторые крымские законы, внеся изменения в Реестр должностей государственной гражданской службы РК и закон «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым».

Глава ГС РК Владимир Константинов пояснил, что речь идет об изменении наименования должности «Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Крым — главный архитектор Республики Крым» на «Главный архитектор Республики Крым».

Таким образом, должность главного архитектора РК, которая сегодня совмещена с исполнением обязанностей заместителя министра строительства и архитектуры Крыма, будет выведена из подчинения Минстроя и переподчинена напрямую главе Республики.

«Ожидается, что за счет изменений будет достигнута большая эффективность и оперативность при решении отраслевых проблем», — отметили в пресс-службе Госсовета РК.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), недавно новым архитектором Республики Крым стала Анна Царева, которая ранее работала в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Она уже приступила к выполнению своих обязанностей.

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