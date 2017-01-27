Генпрокурор Казахстана будет слушать отчеты подчиненных, стоя в пробках

Генпрокурор Казахстана Жакип Асанов рассказал о нововведении во взаимодействии генпрокуратуры с подотчетными подразделениями, пишет ИА «NewTimes.kz».

Глава надзорного ведомства отметил, что сейчас есть прокурор в каждой области, также военный и транспортный прокуроры. Всего глава надзорного органа насчитал 20 подотчетных ведомств.

У этих 20 руководителей есть еще заместители. Это в общем 80 человек.

По словам Асанова, всех выслушать невозможно.

«Поэтому мы приняли такое решение: каждый прокурор области будет брать камеру и на видео отчитываться, что он сделал как руководитель, какой вклад внес. Его же не зря назначили? Значит, он должен рассказать, что он сделал такого в регионе, что людям стало жить лучше! Я буду слушать. Особенно, в пробке автомобильной очень интересно: включаешь, и любой прокурор рассказывает тебе, что он сделал», — заявил он на коллегии генеральной прокураты.

Ранее генпрокурор призвал коллег не создавать иллюзию, будто блюстители законности занимаются полезной госдеятельностью.