Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Финляндии удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12:52 (мск), источник: Nur.kz

Генпрокурор Казахстана будет слушать отчеты подчиненных, стоя в пробках

Так он намерен сэкономить время.

Источник: Nur.kz

Генпрокурор Казахстана Жакип Асанов рассказал о нововведении во взаимодействии генпрокуратуры с подотчетными подразделениями, пишет ИА «NewTimes.kz».

Глава надзорного ведомства отметил, что сейчас есть прокурор в каждой области, также военный и транспортный прокуроры. Всего глава надзорного органа насчитал 20 подотчетных ведомств.

У этих 20 руководителей есть еще заместители. Это в общем 80 человек.

По словам Асанова, всех выслушать невозможно.

«Поэтому мы приняли такое решение: каждый прокурор области будет брать камеру и на видео отчитываться, что он сделал как руководитель, какой вклад внес. Его же не зря назначили? Значит, он должен рассказать, что он сделал такого в регионе, что людям стало жить лучше! Я буду слушать. Особенно, в пробке автомобильной очень интересно: включаешь, и любой прокурор рассказывает тебе, что он сделал», — заявил он на коллегии генеральной прокураты.

Ранее генпрокурор призвал коллег не создавать иллюзию, будто блюстители законности занимаются полезной госдеятельностью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Беркут романтично поздравил Аишу с днем рождения в Италии (видео)
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Президент Германии освободил Штайнмайера от полномочий главы МИД
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Истребитель МиГ-35 оснастят лазерным оружием
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ оказался хакером
Tax free в России распространят на все товары
В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь