В Татарстан прибыли помощник Президента РФ и министр транспорта России

В аэропорту «Бегишево» их встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы РТ.

Гости примут участие в расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, посвященном подведению итогов работы за 2016 год. Обсудят на коллегии и задачи на 2017.

Также Левитин и Максимов планируют посетить «Горэлектротранспорт» и осмотреть новый городской электротранспорт.