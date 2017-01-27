В Татарстан прибыли помощник Президента РФ и министр транспорта России
(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Нижнекамск с рабочим визитом прибыли помощник Президента России Игорь Левитин и министр транспорта РФ Максим Соколов.
(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Нижнекамск с рабочим визитом прибыли помощник Президента России Игорь Левитин и министр транспорта РФ Максим Соколов.
В аэропорту «Бегишево» их встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает
Гости примут участие в расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, посвященном подведению итогов работы за 2016 год. Обсудят на коллегии и задачи на 2017.
Также Левитин и Максимов планируют посетить «Горэлектротранспорт» и осмотреть новый городской электротранспорт.