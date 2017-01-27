Крымчане требуют от Киева публичных извинений за нарушения прав человека

Документ затрагивает рамки соблюдения прав человека в Крыму с 1991 по 2014 годы и на Украине с 2014 года по настоящее время.

«Настоятельно призвать украинские власти: … принести публичные извинения перед крымчанами за систематические нарушения прав человека за все 23 года (1991−2014гг.)», — говорится в проекте резолюции.

Документом предлагается осудить ущемления в Украине прав человека, дискриминационные меры, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды в отношении жителей Украины и российского Крыма.

Кроме того, авторы резолюции, призывают Киев принять все необходимые меры для прекращения дестабилизации обстановки в Крыму, запретить правительству Украины использовать в своих политических целях имя крымско-татарского народа, освободить и прекратить преследование незаконно задержанных и осужденных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Привлечь к уголовной ответственности членов экстремистских организаций. Запретить на территории Украины организации, нарушающие права человека… (“Правый Сектор”, батальон “Азов”, “Меджлис”)», — говорится в документе.

Авторы резолюции также призывают Украину обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий на свою территорию. В связи с этим они считают целесообразным просить Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить специальный тематический доклад и провести расследование по фактам нарушения прав человека.

В резолюции в общей сложности указывается на более тысячи фактов нарушений прав человека. В их числе — нападения на крымских татар, убийство журналистов, депутатов, чиновников, общественников.

Кроме того, в список попали факты осквернения мусульманских и православных кладбищ, запрет показа фильмов на русском и иностранных языках, запрет на возведение культовых сооружений.

Авторы резолюции также отнесли к нарушению прав человека Евромайдан и захват государственной власти на Украине, приостановку вещания российских телеканалов, гибель 48 пророссийских активистов в Одессе в мае 2014 года, а также развязывание гражданской войны в Донбассе, нападения на синагоги и храмы Московского патриархата.

Отдельным пунктом называется ряд блокад полуострова: водная, транспортная, продовольственная, энергетическая.