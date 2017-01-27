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12:42 (мск), источник: Tengrinews

Тестом «на служение народу» проверят чиновников

Согласно мониторингу, в аттестации этого года примут участие 65 тысяч госслужащих.

Источник: Tengrinews

Новая аттестация госслужащих корпуса «Б» включает в себя тест на эффективность и служение народу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно мониторингу, в аттестации этого года примут участие 65 тысяч госслужащих. Она проводится в отношении действующих госслужащих корпуса «Б» и начнется 1 февраля.

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«Аттестация будет состоять из трех этапов, первый — заполнение оценочных листов, второй — тестирование на оценку личных компетенций и третий — собеседование. Оценка личных компетенций базируется на эффективности, прозрачности и открытости, а также на служении народу. В тесте не будет правильных и неправильных ответов, будут лишь варианты, характеризующие личные качества госслужащего. С помощью автоматизированной программы по результатам прохождения тестирования каждому будет дана характеристика. Поэтому при тестировании госслужащий будет руководствоваться своими знаниями, опытом, а также личными качествами», — рассказал руководитель управления прохождения госслужбы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Ганижан Асанулы.

По его словам, блок компетенции служения народу предусматривает такие характеристики, как информированность и ориентация на получателя госуслуг. Тест проверит, что делает чиновник для улучшения системы государственной службы, как поступит в сложной ситуации и на что готов ради своей страны.

«Цель данной аттестации — определение уровня потенциала госслужащих. Она дает возможность людям доказать, что они достойны высоких должностей. Аттестационная комиссия вправе принять решение о повышении госслужащего по результатам аттестации. В рамках аттестации также предусмотрено решение о понижении госслужащего, который не соответствует занимаемой должности, а также об увольнении. Решение об увольнении сотрудника принимается коллегиально. Комиссия должна состоять минимум из пяти человек», — уточнил Ганижан Асанулы.

Напомним, отличительной чертой данной аттестации от аттестаций прошлых лет является то, что она разовая и носит комплексный характер. Аттестация не будет включать в себя тестирование на знание законодательства. Госслужащие будут оцениваться на наличие компетенций для эффективной работы на конкретной должности.

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