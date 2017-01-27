Власти Крыма удвоили соцвыплаты ветеранам и узникам концлагерей

Выплаты коснутся почти 30 тысяч крымчан, они будут проводиться из регионального бюджета.

«Это ветераны ВОВ, которые не были приравнены к федеральным льготникам: это труженики тыла — самая большая категория, участники боевых действий, члены семей погибших, которые не получают федеральной доплаты, это совершеннолетние узники концлагерей. Выплаты производились с января 2015 года, были на уровне 500 рублей, сейчас выплаты увеличены в два раза», — сказала журналистам министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Министр отметила, что принятие поправок явилось инициативой главы республики Сергеем Аксеновым и было поддержано Минтрудом РФ. Увеличенные выплаты начнутся с февраля 2017 года, в том числе за январь.