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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма удвоили соцвыплаты ветеранам и узникам концлагерей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Госсовет республики Крым внес поправки в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории республики Крым», увеличив ежемесячные выплаты ветеранам и труженикам тыла с 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Источник: РИА Новости

Выплаты коснутся почти 30 тысяч крымчан, они будут проводиться из регионального бюджета.

«Это ветераны ВОВ, которые не были приравнены к федеральным льготникам: это труженики тыла — самая большая категория, участники боевых действий, члены семей погибших, которые не получают федеральной доплаты, это совершеннолетние узники концлагерей. Выплаты производились с января 2015 года, были на уровне 500 рублей, сейчас выплаты увеличены в два раза», — сказала журналистам министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Министр отметила, что принятие поправок явилось инициативой главы республики Сергеем Аксеновым и было поддержано Минтрудом РФ. Увеличенные выплаты начнутся с февраля 2017 года, в том числе за январь.

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