Руководитель управления строительной политики мэрии ушел в отставку

Руководитель управления строительной политики администрации Воронежа Виктор Владимиров ушел в отставку по собственному желанию, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в пятницу, 27 января. Чиновник освободит должность 30 января.

Отставка Виктора Владимирова стала второй за неделю в строительном блоке администрации Воронежа. Подозреваемый в получении взятки руководитель управления главного архитектора Воронежа Антон Шевелев написал заявление об увольнении по собственному желанию в четверг, 26 января. Кроме того, Александр Гусев лишил полномочий куратора градостроительного блока, вице-мэра Владимира Астанина. Чиновник ушел в отпуск. Новые полномочия и обязанности Владимира Астанина определят в феврале, когда он вернется к работе.

Поводом для пересмотра структуры мэрии стало требование губернатора Алексея Гордеева покончить с «архитектурным бандитизмом» в Воронеже. Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и строительного блока мэрии в целом. Александр Гусев пообещал в сжатые сроки подготовить и провести реформу профильных ведомств.

— Окончательный проект структуры строительного блока мэрии пройдет через обсуждение отраслевыми экспертами, специалистами ведущих строительных организаций города, общественниками и только после этого он будет принят в качестве нормативного акта администрации, — сообщили в мэрии. — При принятии решения о реформировании градостроительного блока мэрии глава города будет опираться на мнение строительного сообщества.

Важную роль в реформе, по мнению Александра Гусева, должен сыграть городской градостроительный совет. Мэр предложил расширить полномочия организации.

До переформатирования строительного блока мэрии глава города Александр Гусев намерен лично курировать работу отдела подготовки и выдачи разрешительной документации. Управление главного архитектора мэр подчинил себе напрямую в январе 2015 года. За деятельность управления строительной политики будет отвечать вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Кстенин.

Контекст

О реформе строительного блока горадминистрации Александр Гусев заявил в понедельник, 23 января, на совещании в облправительстве. Губернатор Алексей Гордеев жестко раскритиковал городских чиновников за нарушение архитектурного ансамбля привокзальной площади — одного из знаковых мест Воронежа. Рядом с вокзалом «Воронеж-1», на месте сквера, началось строительство кафе. Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и строительного блока мэрии в целом. Александр Гусев признал необходимость перемен и пообещал, что реформа будет подготовлена и проведена в сжатые сроки.

На следующий день, 24 января, правоохранители задержали Антона Шевелева по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. Дома у чиновника и в управлении главного архитектора прошли обыски. По версии следствия, Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и на банковскую карту — за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест до 23 марта. Днем позже чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию. Его место заняла замруководителя управления Светлана Огнева.

Представители Следственного комитета не назвали компанию, директор которой якобы передавал деньги чиновнику. По данным «КоммерсантЪ-Черноземье», в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”», которому, по версии издания, необходимо было согласовать проект многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже.