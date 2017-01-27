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12:59 (мск), источник: Известия.Ру

Шувалов сообщил о предстоящем визите Путина в Таджикистан

Президент России посетит республику в ближайшие недели.

Источник: AP 2016

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что президент Владимир Путин может в ближайшее время посетить Таджикистан.

«Мы должны тщательно подготовиться к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан, который состоится в ближайшие недели», — сказал Шувалов в ходе расширенного заседания таджикско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, в узком формате заседания обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя странами в области энергетики, транспорта и других отраслях, передает «РИА Новости».

«По всем вопросам мы смогли достичь определенных договоренностей. Благодарю за проявленную гибкость, мы смогли продвинуться вперед», — добавил вице-премьер.

В свою очередь премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что наращивание взаимодействия с Россией соответствует последовательным задачам по дальнейшему развитию республики.

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