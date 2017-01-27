Шувалов сообщил о предстоящем визите Путина в Таджикистан
Президент России посетит республику в ближайшие недели.
Президент России посетит республику в ближайшие недели.
Первый
«Мы должны тщательно подготовиться к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан, который состоится в ближайшие недели», — сказал Шувалов в ходе расширенного заседания
По его словам, в узком формате заседания обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя странами в области энергетики, транспорта и других отраслях, передает «РИА Новости».
«По всем вопросам мы смогли достичь определенных договоренностей. Благодарю за проявленную гибкость, мы смогли продвинуться вперед», — добавил
В свою очередь