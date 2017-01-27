В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»

«Законопроект у меня в работе, я планирую внести [в Госдуму] весной, наверное. Думаю, что в марте», — сказал парламентарий.

Автор инициативы отмечает, что речь идет о квалифицированных работниках.

«Сейчас для получения вида на жительства в России у нас есть квоты, которых мало. Люди, в которых заинтересована страна, остаются оторваны от возможности получить вид на жительство на законных основаниях», — отметил Сысоев.

В настоящее время приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.