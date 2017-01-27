В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»
В Госдуме готовится законопроект о российском аналоге американской
В Госдуме готовится законопроект о российском аналоге американской
«Законопроект у меня в работе, я планирую внести [в Госдуму] весной, наверное. Думаю, что в марте», — сказал парламентарий.
Планируется, что документ упростит порядок предоставления русскоязычным иностранцам, в частности, из ближнего зарубежья, вида на жительство.
Автор инициативы отмечает, что речь идет о квалифицированных работниках.
«Сейчас для получения вида на жительства в России у нас есть квоты, которых мало. Люди, в которых заинтересована страна, остаются оторваны от возможности получить вид на жительство на законных основаниях», — отметил Сысоев.
В настоящее время приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.
В декабре 2015 года российские регионы получили право самостоятельно определять необходимое число трудовых мигрантов на территории субъекта и перечень отраслей, в которых они имеют право работать.
На этом основании власти Новосибирской области запретили иностранцам работать в детсадах и школах, на общественном транспорте, в добыче полезных ископаемых и ряде других сфер.