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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»

В Госдуме готовится законопроект о российском аналоге американской грин-карты. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил разработчик документа, депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Владимир Сысоев, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект у меня в работе, я планирую внести [в Госдуму] весной, наверное. Думаю, что в марте», — сказал парламентарий.

Планируется, что документ упростит порядок предоставления русскоязычным иностранцам, в частности, из ближнего зарубежья, вида на жительство.
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Автор инициативы отмечает, что речь идет о квалифицированных работниках.

«Сейчас для получения вида на жительства в России у нас есть квоты, которых мало. Люди, в которых заинтересована страна, остаются оторваны от возможности получить вид на жительство на законных основаниях», — отметил Сысоев.

В настоящее время приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.

В декабре 2015 года российские регионы получили право самостоятельно определять необходимое число трудовых мигрантов на территории субъекта и перечень отраслей, в которых они имеют право работать.

На этом основании власти Новосибирской области запретили иностранцам работать в детсадах и школах, на общественном транспорте, в добыче полезных ископаемых и ряде других сфер.

Грин-карта позволяет человеку, не являющемуся гражданином США, жить и легально работать в этой стране.

Комментарии
4
Панорама
Должны быть списки всех нежелательных (включая и т.н. "союзников"), кто поносит Россию, о Великой отечественной войне измышляется и чернит павших и пр. Сюда ни ногой.
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александр зыков
Надо не только русскоязычным , но и всем непрошеным гостям . В Америке по семь лет ждут вид на жительство , а у нас как всегда , мнимые братские чувства мешают поставить заслон праздношатающимся приезжим ... Которые приезжают , начинают качать права , как в Бирюлёво , местные чинуши куплены с потрохами и т.д...
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F 890
придумали бы лучше "черную метку" как в "острове сокровищ" для таких как АБ ))))
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