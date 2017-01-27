Экс-зампрокурора Челябинской области претендует на пост главы Копейска

Бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин подал пакет документов для участия в конкурсе на пост главы Копейского городского округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вместе с Можиным на эту должность претендуют председатель правления Челябинского Общественного фонда инвалидов войны в Афганистане Булат Ахметгаянов, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Колиев, руководитель УК «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин, начальник мобилизационного отдела Управления делами губернатора и правительства Челябинской области Владимир Бунеев.

В горсобрании также уточнили, что поступило письменное заявление на участие в конкурсном отборе от начальника отдела РФЯЦ — ВНИИТФ (Снежинск) Ольги Пузиковой.

Напомним, прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Копейска осуществляется до 30 января 2017 года включительно. Конкурс назначен на 10 марта.

Добавим, место стало вакантным после задержания Вячеслава Истомина в июле 2016 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. В начале декабря на должность главы Копейского городского округа депутатами местного Собрания был избран бывший МЧСовец 55-летний Валерий Устинов, который в конце того же месяца покинул пост по состоянию здоровья.