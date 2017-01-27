Экс-зампрокурора Челябинской области претендует на пост главы Копейска
Необходимый пакет документов на сегодняшний день подали пятеро.
Необходимый пакет документов на сегодняшний день подали пятеро.
Бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин подал пакет документов для участия в конкурсе на пост главы Копейского городского округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Вместе с Можиным на эту должность претендуют председатель правления Челябинского Общественного фонда инвалидов войны в Афганистане Булат Ахметгаянов, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Колиев, руководитель УК «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин, начальник мобилизационного отдела Управления делами губернатора и правительства Челябинской области Владимир Бунеев.
В горсобрании также уточнили, что поступило письменное заявление на участие в конкурсном отборе от начальника отдела РФЯЦ — ВНИИТФ (Снежинск) Ольги Пузиковой.
Напомним, прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Копейска осуществляется до 30 января 2017 года включительно. Конкурс назначен на 10 марта.
Добавим, место стало вакантным после задержания Вячеслава Истомина в июле 2016 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. В начале декабря на должность главы Копейского городского округа депутатами местного Собрания был избран бывший МЧСовец 55-летний Валерий Устинов, который в конце того же месяца покинул пост по состоянию здоровья.