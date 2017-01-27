Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером

В 2004 году Forb дал интервью газете «Ведомости» и сообщил, что он родился в Екатеринбурге в 1984 году. «Я всегда считал, что информация должна быть свободной, поэтому платить провайдеру за предоставление доступа ужасно не хотелось», — отмечал хакер. Он говорил, что специализировался на взломе по заказу, а самым большим достижением считал взлом правительственного сайта США. «Несмотря на сложность взлома, мне удалось обойти тамошний брандмауэр и успешно осуществить атаку», — вспоминал Forb.

Майор Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, об аресте которого по делу о госизмене стало известно в четверг, 26 января, в прошлом был хакером, рассказали РБК два собеседника, знакомых с ходом расследования. По их словам, примерно до середины 2000-х годов Докучаев был специалистом по кибербезопасности и взлому, а пользователи сети знали его под именем Forb​.

Про свой доход хакер говорил, что за месяц он мог заработать как $100, так и $1000, а самым прибыльным направлением работы он называл кардинг — воровство денег с чужих кредитных карт.

«Среднестатистический кардер может зарабатывать от $5000 до $30 000 в месяц. Но это самое опасное киберпреступление, за которое нещадно наказывают. И в последнее время довольно успешно», — подчеркивал хакер.

Кардинг стал причиной, по которой Докучаев попал в поле зрения ФСБ, отмечают два источника РБК. По их словам, хакер был завербован под угрозой уголовного преследования и перешел на работу в спецслужбу. Один из собеседников подчеркнул, что это обычная практика: в ЦИБ ФСБ хватает сотрудников, которые в прошлом были хакерами.

До 2004 году Докучаев был также редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Главный редактор «Хакера» Илья Русанен не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что экс-сотрудник издания и оперативник ФСБ — это один и тот же человек. В разговоре с РБК Русанен отметил, что не взаимодействовал с Докучаевым, поскольку возглавил издание только 2 года назад, а из старой команды никто в журнале сейчас не работает.

Всего по делу о госизмене (ст. 275 УК), оперативным сопровождением которого занимается управление собственной безопасности ФСБ, проходят четыре человека. Имена двоих из них ранее называл «Коммерсант» — это заместитель главы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Роман Стоянов. Все они были арестованы в декабре 2016 года, однако до сих пор избрание им меры пресечения РБК не подтвердили ни в одном суде Москвы. Михайлова, рассказал собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ, задержали во время заседания коллегии ведомства в декабре. По словам источников «Новой газеты», на голову оперативнику надели светонепроницаемый мешок.

По версии ФСБ, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Как рассказал источник РБК, близкий к руководству ФСБ, офицер Центра информационной безопасности ФСБ был задержан во время заседания коллегии ведомства в декабре. По словам источников «Новой газеты», на голову Михайлову надели светонепроницаемый мешок.

Газета отмечала, что Михайлов попал в поле зрения следователей после того, как США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс. Источники «Новой», американские спецслужбы получили эту информацию именно от Михайлова.

В центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК.