Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Топ самых полезных видов мяса
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Финляндии удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
13:29 (мск), источник: РБК

Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером

Третий фигурант дела о госизмене, по которому проходят сотрудник «Лаборатории Касперского» и офицер ФСБ, оперативник Дмитрий Докучаев, ранее был хакером. По этой причине его завербовали в ФСБ, говорят источники РБК.

Источник: Reuters

Майор Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, об аресте которого по делу о госизмене стало известно в четверг, 26 января, в прошлом был хакером, рассказали РБК два собеседника, знакомых с ходом расследования. По их словам, примерно до середины 2000-х годов Докучаев был специалистом по кибербезопасности и взлому, а пользователи сети знали его под именем Forb​.

В 2004 году Forb дал интервью газете «Ведомости» и сообщил, что он родился в Екатеринбурге в 1984 году. «Я всегда считал, что информация должна быть свободной, поэтому платить провайдеру за предоставление доступа ужасно не хотелось», — отмечал хакер. Он говорил, что специализировался на взломе по заказу, а самым большим достижением считал взлом правительственного сайта США. «Несмотря на сложность взлома, мне удалось обойти тамошний брандмауэр и успешно осуществить атаку», — вспоминал Forb.

Про свой доход хакер говорил, что за месяц он мог заработать как $100, так и $1000, а самым прибыльным направлением работы он называл кардинг — воровство денег с чужих кредитных карт.

«Среднестатистический кардер может зарабатывать от $5000 до $30 000 в месяц. Но это самое опасное киберпреступление, за которое нещадно наказывают. И в последнее время довольно успешно», — подчеркивал хакер.

Читайте также
Консультант Лубянки завис в ЛефортовоРасследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника «Лаборатории Касперского»

Кардинг стал причиной, по которой Докучаев попал в поле зрения ФСБ, отмечают два источника РБК. По их словам, хакер был завербован под угрозой уголовного преследования и перешел на работу в спецслужбу. Один из собеседников подчеркнул, что это обычная практика: в ЦИБ ФСБ хватает сотрудников, которые в прошлом были хакерами.

До 2004 году Докучаев был также редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Главный редактор «Хакера» Илья Русанен не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что экс-сотрудник издания и оперативник ФСБ — это один и тот же человек. В разговоре с РБК Русанен отметил, что не взаимодействовал с Докучаевым, поскольку возглавил издание только 2 года назад, а из старой команды никто в журнале сейчас не работает.

Всего по делу о госизмене (ст. 275 УК), оперативным сопровождением которого занимается управление собственной безопасности ФСБ, проходят четыре человека. Имена двоих из них ранее называл «Коммерсант» — это заместитель главы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Роман Стоянов. Все они были арестованы в декабре 2016 года, однако до сих пор избрание им меры пресечения РБК не подтвердили ни в одном суде Москвы. Михайлова, рассказал собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ, задержали во время заседания коллегии ведомства в декабре. По словам источников «Новой газеты», на голову оперативнику надели светонепроницаемый мешок.

По версии ФСБ, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Как рассказал источник РБК, близкий к руководству ФСБ, офицер Центра информационной безопасности ФСБ был задержан во время заседания коллегии ведомства в декабре. По словам источников «Новой газеты», на голову Михайлову надели светонепроницаемый мешок.

Газета отмечала, что Михайлов попал в поле зрения следователей после того, как США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс. Источники «Новой», американские спецслужбы получили эту информацию именно от Михайлова.

В центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Да это не наш человек!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Лаборатория Касперского» подтвердила арест своего менеджера
© Ньюстюб
Стала известна причина массовой драки в центре Москвы
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Президент Германии освободил Штайнмайера от полномочий главы МИД
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Истребитель МиГ-35 оснастят лазерным оружием
Tax free в России распространят на все товары
В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь