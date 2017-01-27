О ситуации с долгами по зарплате на АТП Сысерти рассказали Куйвашеву
Прокуратура на Среднем Урале продолжает разбираться в ситуации с наличием задолженности перед работниками автотранспортного предприятия Сысерти.
Прокуратура на Среднем Урале продолжает разбираться в ситуации с наличием задолженности перед работниками автотранспортного предприятия Сысерти.
О проблемах на АТП поставили в известность губернатора.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 85 работниками в размере свыше 6,8 млн руб. за
«Прокуратура предпринимает меры к побуждению руководства предприятия к незамедлительному погашению задолженности перед работниками. В том числе направлены материалы в следственные органы для дачи
На этой неделе сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области выезжали для встречи с работниками предприятия, руководством Сысертского городского округа и конкурсным управляющим. В итоге последнему объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве).
«Кроме того, сегодня, 27 января, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора региона Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации на муниципальном предприятии, связанной с невыплатой зарплаты работникам, и необходимости принятия надлежащих мер. Восстановление трудовых прав работников автотранспортного предприятия находится на контроле прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.
Как сообщало Накануне.RU, на конец 2016 года долги по зарплате на Среднем Урале составили порядка 113 млн руб.