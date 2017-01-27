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13:07 (мск), источник: Nakanune.ru

О ситуации с долгами по зарплате на АТП Сысерти рассказали Куйвашеву

Прокуратура на Среднем Урале продолжает разбираться в ситуации с наличием задолженности перед работниками автотранспортного предприятия Сысерти.

О проблемах на АТП поставили в известность губернатора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 85 работниками в размере свыше 6,8 млн руб. за сентябрь-декабрь 2016 года. По решению Арбитражного суда Свердловской области в декабре прошлого года предприятие было признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Сейчас надзорное ведомство готовит заявление в суд о выдаче судебных приказов по взысканию долгов.

«Прокуратура предпринимает меры к побуждению руководства предприятия к незамедлительному погашению задолженности перед работниками. В том числе направлены материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. Главе Сысертского городского округа Александру Карамышеву внесено представление с требованием с требованием устранения нарушений федерального законодательства», — рассказали в ведомстве.

На этой неделе сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области выезжали для встречи с работниками предприятия, руководством Сысертского городского округа и конкурсным управляющим. В итоге последнему объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

«Кроме того, сегодня, 27 января, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора региона Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации на муниципальном предприятии, связанной с невыплатой зарплаты работникам, и необходимости принятия надлежащих мер. Восстановление трудовых прав работников автотранспортного предприятия находится на контроле прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, на конец 2016 года долги по зарплате на Среднем Урале составили порядка 113 млн руб.

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