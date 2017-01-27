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13:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Антон Алиханов предложил Наталье Ищенко стать вице-премьером по спорту

Врио губернатора Антон Алиханов предложил олимпийской чемпионке Наталье Ищенко стать вице-премьером по спорту и молодёжной политике. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

Источник: Калининград.Ru

— Были проведены переговоры, Наталья Ищенко выразила предварительное согласие. Есть несколько нюансов, которые необходимо согласовать, — рассказала она.

Наталья Ищенко является 19-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Кроме того, она трижды выигрывала Олимпийские игры. В течение десяти лет Ищенко занималась под руководством калининградских тренеров. Осенью 2015 года она стала послом Калининграда на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

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