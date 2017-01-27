Фадина предложила поиграть в подчиненных Назарова
Министр экономики Омской области объяснила суть проектного мышления, благодаря которому каждый омич сможет оценить работу чиновников облправительства.
Министр экономики Омской области объяснила суть проектного мышления, благодаря которому каждый омич сможет оценить работу чиновников облправительства.
Сегодня, 28 января на
Оксана Фадина, министр экономики Омской области:
— Губернатор будет руководителем проектного комитета. В эту структуру войдут только он и зампреды, а также я и глава Минфина Вадим Чеченко. Я как министр отслеживаю только конкретные события. Что не получилось, почему так вышло и прочее. От Минэкономики в каждом проекте будет администратор. Каждый проект должен соответствовать Стратегии развития Омской области. Все проекты будут загружены в конкретную систему, и у каждого администратора будут логины и пароли от нее.
Кроме того глава ведомства привела примеры конкретных проектов. В частности, при министерстве экономики будет построен индустриальный парк «Солнечный».
В финале
Оксана Фадина:
— Перед вами готовая схема проектного управления. Представьте себе: утро, вы — руководитель проекта. Первое, с чего вы начинаете — с чашки кофе. Затем вас волнует то, как прошел предыдущий день. У губернатора на планшете будет вся система администрирования. Он будет всегда видеть, что с нами происходит, а мы будем видеть, что происходит с нашими коллегами. Получается некая система светофоров. Красные точки — это то, что просрочено. Зеленые — исполненные поручения. Сейчас у нас это в голове, а будет на планшете. Мы видим весь портфель проектов. Я по фамилиям вижу, кто из моих подчиненных работает, а кто нет. Вот, например, у нас Павел Петренко он не работает, я звоню ему как руководитель проекта и спрашиваю: «Почему ты не работаешь?» У нас очень гибкая система отчетов у нас. Как видите, Фадина в системе работает лучше всех. Есть сетевой график, кто что сделал, кто не сделал.
Получается, что по проектной системе не только губернатор, но и каждый житель Омской области может отследить, насколько эффективно работают чиновники.