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13:47 (мск), источник: Om1.ru

Фадина предложила поиграть в подчиненных Назарова

Министр экономики Омской области объяснила суть проектного мышления, благодаря которому каждый омич сможет оценить работу чиновников облправительства.

Сегодня, 28 января на пресс-конференции министр экономики Омской области Оксана Фадина рассказала о работе проектного офиса. Эта система должна заработать до конца 2017 года, и направлена на решение конкретных задач, а не обычное исполнение поручений. Руководить процессом будет губернатор Виктор Назаров.

Оксана Фадина, министр экономики Омской области:

— Губернатор будет руководителем проектного комитета. В эту структуру войдут только он и зампреды, а также я и глава Минфина Вадим Чеченко. Я как министр отслеживаю только конкретные события. Что не получилось, почему так вышло и прочее. От Минэкономики в каждом проекте будет администратор. Каждый проект должен соответствовать Стратегии развития Омской области. Все проекты будут загружены в конкретную систему, и у каждого администратора будут логины и пароли от нее.

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Кроме того глава ведомства привела примеры конкретных проектов. В частности, при министерстве экономики будет построен индустриальный парк «Солнечный».

В финале пресс-конференции министр предложила журналистам стать администраторами проектов, то есть подчиненными губернатора, которые работают по проектной системе.

Оксана Фадина:

 — Перед вами готовая схема проектного управления. Представьте себе: утро, вы — руководитель проекта. Первое, с чего вы начинаете — с чашки кофе. Затем вас волнует то, как прошел предыдущий день. У губернатора на планшете будет вся система администрирования. Он будет всегда видеть, что с нами происходит, а мы будем видеть, что происходит с нашими коллегами. Получается некая система светофоров. Красные точки — это то, что просрочено. Зеленые — исполненные поручения. Сейчас у нас это в голове, а будет на планшете. Мы видим весь портфель проектов. Я по фамилиям вижу, кто из моих подчиненных работает, а кто нет. Вот, например, у нас Павел Петренко он не работает, я звоню ему как руководитель проекта и спрашиваю: «Почему ты не работаешь?» У нас очень гибкая система отчетов у нас. Как видите, Фадина в системе работает лучше всех. Есть сетевой график, кто что сделал, кто не сделал.

Получается, что по проектной системе не только губернатор, но и каждый житель Омской области может отследить, насколько эффективно работают чиновники.

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