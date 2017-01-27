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13:34 (мск), источник: ЮГА.ру

Главой Темрюкского района стал Федор Бабенков

Решение было принято на очередной сессии совета муниципального образования Темрюкский район.

«Необходимо приложить максимум усилий, чтобы наши земляки жили комфортно, чувствовали поддержку власти, реально ощущали положительные изменения. И мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие губернатора и жителей Темрюкского района», — отметил новый глава.

Федор Бабенков поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Новый глава Темрюкского района был выбран путем тайного голосования. Помимо него на пост претендовали глава Старотитаровского сельского поселения Александр Титаренко и директор МБУ “Центр физкультурно-массовой работы” Юрий Романов», — рассказали в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Как сообщали Юга.ру, ранее Федор Бабенков был назначен на должность и.о. главы муниципального образования Темрюкский район.

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