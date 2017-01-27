Главой Темрюкского района стал Федор Бабенков

«Необходимо приложить максимум усилий, чтобы наши земляки жили комфортно, чувствовали поддержку власти, реально ощущали положительные изменения. И мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие губернатора и жителей Темрюкского района», — отметил новый глава.

Федор Бабенков поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Новый глава Темрюкского района был выбран путем тайного голосования. Помимо него на пост претендовали глава Старотитаровского сельского поселения Александр Титаренко и директор МБУ “Центр физкультурно-массовой работы” Юрий Романов», — рассказали в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Как сообщали Юга.ру, ранее Федор Бабенков был назначен на должность и.о. главы муниципального образования Темрюкский район.