Главой Темрюкского района стал Федор Бабенков
Решение было принято на очередной сессии совета муниципального образования Темрюкский район.
Решение было принято на очередной сессии совета муниципального образования Темрюкский район.
«Необходимо приложить максимум усилий, чтобы наши земляки жили комфортно, чувствовали поддержку власти, реально ощущали положительные изменения. И мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие губернатора и жителей Темрюкского района», — отметил новый глава.
Федор Бабенков поблагодарил депутатов за оказанное доверие.
«Новый глава Темрюкского района был выбран путем тайного голосования. Помимо него на пост претендовали глава Старотитаровского сельского поселения Александр Титаренко и директор МБУ “Центр
Как сообщали Юга.ру, ранее Федор Бабенков был назначен на должность и.о. главы муниципального образования Темрюкский район.