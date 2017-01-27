Министр объяснил введение обязательной регистрации мобильных телефонов
Абаев: Запуск системы сократит число телефонных краж.
Абаев: Запуск системы сократит число телефонных краж.
Министр информации и коммуникаций РК Даруен Абаев высказался о регистрации
«Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме.
Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа.
Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы
Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными.
Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата — менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками", — написал Абаев.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что незарегистрированные телефоны начнут блокировать.
В МИК рассказали, что норму уже решено вводить, и сейчас рабочая группа, состоящая из представителей министерства информации и коммуникаций, министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и «Государственной технической службы» разрабатывают правила проведения процедуры регистрации.
Мажилисмен Перуашев в свою очередь добавил, что данная мера — нормальная практика во всем мире для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Блокировка начнется с 1 июля.