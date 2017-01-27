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14:54 (мск), источник: Nur.kz

Министр объяснил введение обязательной регистрации мобильных телефонов

Абаев: Запуск системы сократит число телефонных краж.

Источник: Nur.kz

Министр информации и коммуникаций РК Даруен Абаев высказался о регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов и объяснил необходимость введения подобной меры, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу чиновника в Facebook.

«Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме.

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Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа.

Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан.

Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными.

Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата — менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками", — написал Абаев.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что незарегистрированные телефоны начнут блокировать.

В МИК рассказали, что норму уже решено вводить, и сейчас рабочая группа, состоящая из представителей министерства информации и коммуникаций, министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и «Государственной технической службы» разрабатывают правила проведения процедуры регистрации.

Мажилисмен Перуашев в свою очередь добавил, что данная мера — нормальная практика во всем мире для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Блокировка начнется с 1 июля.

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