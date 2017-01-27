Министр объяснил введение обязательной регистрации мобильных телефонов

Источник: Nur.kz

Министр информации и коммуникаций РК Даруен Абаев высказался о регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов и объяснил необходимость введения подобной меры, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу чиновника в Facebook. «Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме.

Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа. Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан. Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными. Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата — менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками", — написал Абаев.