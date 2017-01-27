Назначен новый министр здравоохранения

Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента. Предшественник Малашко — Василий Жарко, возглавлявший министерство более 10 лет, недавно был назначен вице-премьером.

Валерий Малашко закончил Минский государственный медицинский институт в 1989 году, а в 2007 году — Академию управления при президенте. Работал врачом, в том числе врачом-анестезиологом. Возглавлял Могилевскую областную детскую больницу.

С 2004 года ушел на работу в Могилевский облисполком, где работал на разных должностях, в том числе зампреда. С декабря 2016 года — министр труда и социальной защиты.