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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Президент ФРГ освободил Штайнмайера от полномочий главы МИД

БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности главы МИД и передал полномочия председателю Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю; церемония прошла в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю.

Источник: Reuters
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Сначала Гаук в соответствии со статьей 64 конституции освободил Штайнмайера от должности министра иностранных дел, а Габриэля — от должности министра экономики. Президент поблагодарил Штайнмайера за его работу на посту главы МИД.

На церемонии присутствовала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она поздравила Зигмара Габриэля с назначением на новую должность.

Президент также освободил от должности министра юстиции Бригитту Циприс. Она займет место Габриэля в министерстве экономики.

Франк-Вальтер Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел с 2013 года. В 2017 году он намерен баллотироваться в президенты Германии.

Комментарии
3
А Б
В связи с этим возникает вопрос о том, какие партии Германии поддерживает Гаук, ведь наверняка освобождение Штайнмайера произведено с целью дать ему возможность провести соответствующую подготовку к выборам канцлера в противовес Меркель.
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Елена Вагнер (Орлова)
Ну чо))) умный мужик))) Главное во время свалить)))
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Елена Вагнер (Орлова)
а есть сомнения??? И это явно н6е Меркель))
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