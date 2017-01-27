Президент ФРГ освободил Штайнмайера от полномочий главы МИД

Сначала Гаук в соответствии со статьей 64 конституции освободил Штайнмайера от должности министра иностранных дел, а Габриэля — от должности министра экономики. Президент поблагодарил Штайнмайера за его работу на посту главы МИД.

На церемонии присутствовала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она поздравила Зигмара Габриэля с назначением на новую должность.

Президент также освободил от должности министра юстиции Бригитту Циприс. Она займет место Габриэля в министерстве экономики.