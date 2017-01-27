«Единая Россия» в Прикамье определилась с составом президиума

В состав счётной комиссии были выбраны, по словам секретаря регионального отделения «Единой России» Пермского края Николая Дёмкина, «надёжные товарищи». Это Алексей Блюмин, Дмитрий Малютин и Станислав Швецов. Как сообщил присутствующим врио руководителя исполкома реготделения Вячеслав Григорьев, включить в состав президиума предлагалось пять заместителей: одного первого зама, заместителя руководителя общественной приёмной, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Заксобрании Пермского края, заместителя руководителя регионального исполкома и заместителя по политическому планированию и проектной работе.

В структуру реготделения также решено ввести восемь комиссий: комиссию по взаимодействию с общественными объединениями, комиссию по работе с обращениями граждан, комиссию по промышленности и предпринимательству, комиссию по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, комиссию по социальным вопросам, комиссию по политическому планированию и проектной работе, комиссию по партийному строительству и вопросам организации кадровой работы и комиссию по подготовке и организации избирательной компании.

«В прошлом отчётном периоде из восьми комиссий плотно работали только три, — заявил Вячеслав Григорьев. — В этом году у нас есть предложение более активно подключиться к работе комиссий. Поэтому я предлагаю обязать членов регионального политсовета участвовать в работе комиссий и в срок до 6 февраля подать свои предложения о работе комиссий регионального политсовета в исполком».

На заседании политсовета выступил руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов. По его словам, в текущем году работа администрации губернатора и регионального отделения партии должна быть более продуктивной, так как год выборный.

«Нам нужно выстраивать логику государственного управления в новой модели. Нередки в наш адрес упрёки, что власть неповоротлива и в том, что затягивается принятие многих решений. Но жизнь не стоит на месте, всё меняется, и мы должны подстраиваться под текущий темп жизни. Например, мной было дано поручение правовому департаменту администрации губернатора проводить все необходимые согласования не дольше трёх-четырёх недель», — отметил Рустем Юсупов.

Партия «Единая Россия» запускает в этом году четыре новых проекта, в том числе по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. До 1 марта прикамские власти должны провести работу, в том числе через Законодательное собрание Пермского края, чтобы привлечь в регион только по этому проекту порядка 420 млн руб. Общая сумма с учётом региональных средств составит порядка 800 млн руб.

Также в течение года будут запущены два проекта в сфере культуры и развития театров малых городов.

Кроме того, по словам Рустема Юсупова, в этом году из 170 членов Генерального совета партии 100 новых, что говорит о том, что партия активно реформируется.

«Партия должна поспевать за обновлённым составом правительства, который сменился в рамках масштабной административной реформы, которую проводит губернатор Виктор Басаргин, — отметил Рустем Юсупов. — На сегодняшний день у нас есть понимание, что нам нужно делать, как нам это делать и откуда брать на это деньги».

Николай Дёмкин предложил собравшимся реформировать состав президиума регионального политсовета, уменьшив количество его членов с 23 до 20 человек.

«Это связано хотя бы с тем, что явка на заседания президиума у нас постоянно составляет 41% при кворуме 41%», — отметил Дёмкин.

После проведения тайного голосования в обновлённый состав президиума вошли Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Сергей Булдашов, Сергей Ветошкин, Армен Гарслян, Вячеслав Григорьев, Сергей Клепцин, Александр Кузнецов, Дмитрий Малютин, Татьяна Миролюбова, Игорь Папков, Виктор Плюснин, Дмитрий Самойлов, Валерий Сухих, Александр Третьяков, Геннадий Тушнолобов, Юрий Уткин, Геннадий Шилов и Рустем Юсупов.

Среди тех, кто не попал в новый состав политсовета, оказались депутаты Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко и Игорь Шубин. Но, по словам Николая Дёмкина, у них и без того много работы, и они вряд ли смогли бы полноценно присутствовать в составе президиума.