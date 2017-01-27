Власти Крыма рассказали, почему вправе требовать от Киева компенсации

Крымские общественники представили в пятницу в Симферополе проект резолюции, адресованной к Генеральной Ассамблее ООН, по нарушению прав человека в Крыму с 1991 по 2014 годы и на Украине с 2014 года по настоящее время. В резолюции в общей сложности указывается на более тысячи фактов нарушения прав человека. В их числе — нападения на крымских татар, убийство журналистов, депутатов, чиновников, общественников. Отдельным пунктом называется ряд блокад полуострова: водная, транспортная, продовольственная, энергетическая. Авторы проекта резолюции отмечают, что намерены передать его в министерство иностранных дел РФ для продвижения через диппредставителей в ООН.

«Факты, указанные в резолюции, не подлежат опровержению, а значит, рано или поздно лягут в основу юридических обвинений. Совокупность предъявленных обвинений может стать основанием для требования по возмещению материального и морального ущерба в международном суде», — сказал Смирнов.