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13:53 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма рассказали, почему вправе требовать от Киева компенсации

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Факты, изложенные в проекте резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Крыму в украинский период, дают все основания для того, чтобы требовать от украинских властей возмещения материального и морального ущерба в международном суде, заявил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

Источник: Reuters

Крымские общественники представили в пятницу в Симферополе проект резолюции, адресованной к Генеральной Ассамблее ООН, по нарушению прав человека в Крыму с 1991 по 2014 годы и на Украине с 2014 года по настоящее время. В резолюции в общей сложности указывается на более тысячи фактов нарушения прав человека. В их числе — нападения на крымских татар, убийство журналистов, депутатов, чиновников, общественников. Отдельным пунктом называется ряд блокад полуострова: водная, транспортная, продовольственная, энергетическая. Авторы проекта резолюции отмечают, что намерены передать его в министерство иностранных дел РФ для продвижения через диппредставителей в ООН.

«Факты, указанные в резолюции, не подлежат опровержению, а значит, рано или поздно лягут в основу юридических обвинений. Совокупность предъявленных обвинений может стать основанием для требования по возмещению материального и морального ущерба в международном суде», — сказал Смирнов.

По его мнению, предложенный крымчанами проект резолюции по Украине заставит киевские власти оправдываться перед странами-покровителями.

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