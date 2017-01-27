СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля — СМИ
СМИ сообщают, что отмена запрета стала возможной благодаря вмешательству президента Петра Порошенко.
СМИ сообщают, что отмена запрета стала возможной благодаря вмешательству президента Петра Порошенко.
СБУ отменила свой предыдущий запрет на въезд в Украину для мэра польского города Перемышль Роберта Хомы. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в центральном аппарате СБУ.
Согласно информации издания, отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.
В то же время, как пишет издание, в
Как сообщал УНИАН, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.
Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме Служба безопасности Украины официально запретила въезд в Украину за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.
«Оснований для такого запрета есть немало, это вся открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей», — объяснил причину запрета въезда руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом заявила
«Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась», — отметила она.
Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.
Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».