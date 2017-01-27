СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля — СМИ

СБУ отменила свой предыдущий запрет на въезд в Украину для мэра польского города Перемышль Роберта Хомы. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в центральном аппарате СБУ.

Согласно информации издания, отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

В то же время, как пишет издание, в пресс-центре СБУ не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об отмене постановления о запрете въезда в Украину.

Как сообщал УНИАН, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме Служба безопасности Украины официально запретила въезд в Украину за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.