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14:14 (мск), источник: УНИАН

СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля — СМИ

СМИ сообщают, что отмена запрета стала возможной благодаря вмешательству президента Петра Порошенко.

Источник: УНИАН

СБУ отменила свой предыдущий запрет на въезд в Украину для мэра польского города Перемышль Роберта Хомы. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в центральном аппарате СБУ.

Согласно информации издания, отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

В то же время, как пишет издание, в пресс-центре СБУ не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об отмене постановления о запрете въезда в Украину.

Как сообщал УНИАН, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме Служба безопасности Украины официально запретила въезд в Украину за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

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«Оснований для такого запрета есть немало, это вся открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей», — объяснил причину запрета въезда руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда.

«Пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась», — отметила она.

Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».

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