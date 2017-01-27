Кремль не знает о намерении Дональда Трампа снять санкции с России

«Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», — добавил господин Песков.

Ранее журналист Politico Сьюзан Глассер написала в Twitter, что администрация президента США подготовила проект указа об ослаблении санкций против России.

Она уточнила, что по информации нескольких источников, документ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке.