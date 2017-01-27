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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Кремль не знает о намерении Дональда Трампа снять санкции с России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о возможной отмене антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщила журналист Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», — добавил господин Песков.

Ранее журналист Politico Сьюзан Глассер написала в Twitter, что администрация президента США подготовила проект указа об ослаблении санкций против России.

Она уточнила, что по информации нескольких источников, документ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке.

На прошлой неделе господин Трамп предложил Москве сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций. Однако группа американских сенаторов планирует запретить президенту США отменять ограничительные меры в отношении России без одобрения Конгресса.

Комментарии
8
Sergey
)) Конгрессмены Трампа не уважают?! Да ещё без малого 50% американцев, тоже Трампушу игнорируют напрочь?! Бяда. Бывает. Ничего не поделаешь, придётся уходить в отставку. )))
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А Б
Конечно не знает, поскольку Трамп не торопится их отменять. Надо полагать, что он это и не сделает до тех пор, пока РФ не прекратит вмешательство во внутренние дела Украины.
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александр зыков
Трампу наплевать на какие то санкции против России , этот вопрос он повесил на Евросоюз , который сейчас пытается повышать свою значимость именно этим . Всё закончиться либо незаметной отменой продления санкций , или незаметным их игнорированием отдельными членами Евросоюза ...
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