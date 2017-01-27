Сергея Чепикова в Москве поселили в «общагу»
Депутат Госдумы недоволен служебным жильем.
Депутат Госдумы недоволен служебным жильем.
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков раскритиковал служебную квартиру, которую ему предоставили в Москве, передает «Уралинформбюро».
«В “депутатском доме” на улице Улофа Пальме мне выделили служебную четырехкомнатную квартиру, но она напоминает общагу», — цитирует парламентария «Спорт-Экспресс».
По словам Чепикова, его семья
Сергей Чепиков прошел в Госдуму по итогам выборов 18 сентября 2016 года. До этого он работал депутатом Заксобрания Свердловской области.