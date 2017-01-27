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14:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сергея Чепикова в Москве поселили в «общагу»

Депутат Госдумы недоволен служебным жильем.

Источник: УралИнформБюро

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Чепиков раскритиковал служебную квартиру, которую ему предоставили в Москве, передает «Уралинформбюро».

«В “депутатском доме” на улице Улофа Пальме мне выделили служебную четырехкомнатную квартиру, но она напоминает общагу», — цитирует парламентария «Спорт-Экспресс».

По словам Чепикова, его семья по-прежнему находится в Екатеринбурге: «Прежде чем детей перевозить, нужно ремонт сделать. В ближайшие дни Лена (супруга депутата — прим.ред.) прилетит, все посмотрит. Тогда и определимся, срывать ли семью в Москву».

Сергей Чепиков прошел в Госдуму по итогам выборов 18 сентября 2016 года. До этого он работал депутатом Заксобрания Свердловской области.

Комментарии
1
Евгений Краснов
бесплатный сыр в мышывловке а что вам надо господа как работаете так и живите!
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