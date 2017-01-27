Борис Дубровский оценил работу трех предприятий Кусы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский познакомился с деятельностью кусинского предприятия, производящего специальную обувь для работников промышленных предприятий, силовых структур. Как рассказал руководитель предприятия Владимир Бояршинов, фабрика выпускает 300 пар обуви ежедневно, при этом в 2016 году объем производства вырос на 40%. В рамках дальнейшей реализации программы по модернизации производства в течение 2016−2017 годов запланировано направить порядка 11 миллионов рублей.

Глава региона также оценил специфику предприятия «Прибор», выпускающего измерительные приборы, применяемые при производстве гражданской продукции, в оборонной технике, газовой, нефтяной и железнодорожной промышленности. Кроме того, губернатор познакомился с производством продуктов питания глубокой заморозки, поставляющим высококачественную продукцию потребителям Челябинской области и других регионов страны.

«Предприятия, которые я сегодня посетил, построены на базе старых производств, это настоящий малый бизнес: по прошлому году средняя реализация продукции составила от 30 до 90 миллионов рублей, коллективы насчитывают от 50 до 200 работников, — подчеркнул Борис Дубровский. — Это именно те производства, которые нам нужно поддерживать. Они инвестируют в развитие, создают рабочие места, из года в год наращивают производство. Они не избалованы вниманием властей, но именно они — наша точка роста».

Также губернатору презентовали горнолыжный комплекс «Евразия» и инвестпроект по созданию на его базе круглогодичного центра отдыха. В рамках проекта планируется, что создать здесь многофункциональный туристический комплекс, круглый год будет доступный для активного отдыха и занятий спортом.