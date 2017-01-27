Скульптуры на Любинском проспекте теперь не принадлежат мэрии Омска
Бизнесмен Михаил Курцаев намерен передать фигуры Ван Гога и Рутгера Хауэра под патронаж музея имени Врубеля.
Бизнесмен Михаил Курцаев намерен передать фигуры Ван Гога и Рутгера Хауэра под патронаж музея имени Врубеля.
Сегодня, 28 января стало известно, что Центральный районный суд отменил свое прежнее решение. По нему, в декабре 2015 года три скульптуры на Любинском проспекте признаны бесхозными и странным образом переданы в собственность мэрии Омска.
Фигуры Ван Гога и Рутгера Хауэра, расположенные у ресторана Bevitore Михаила Курцаева и городовой, построенный на средства Сергея Жерикова, теперь вернули прежним владельцам.
Об этом рассказал Om1.ru предприниматель Михаил Курцаев. Ресторатор намерен передать скульптуры под патронаж музея имени Врубеля.
Михаил Курцаев, владелец ресторана Bevitore:
— Центральный районный суд отменил свое решение, принятое в декабре 2015 года. Скульптуры Ван Гога и Рутгера Хауэра официально перестали быть собственностью мэрии. У нас весь город бесхозяйный. Эти фигуры как стояли, так и будут стоять, они сделаны для людей. Единственное, я, возможно, передам их под патронаж музея имени Врубеля. Наверно, я доволен таким действием центрального районного суда. Но больше рад Сергей Жериков. Он нервничал больше меня.
Отметим, что Сергей Жериков и Михаил Курцаев в конце декабря прошлого года обратились в суд с ходатайством о восстановлении пропущенного срока для обжалования решения суда в декабре 2015 года, вынесенного без их участия. В итоге Центральный районный суд просто отменил спорный вердикт
Напомним, что по решению суда в декабре 2015 года были также признаны бесхозными скульптуры Любочки и Степана,
Именно в связи с «бесхозностью» Любочки и Степана всплыло то обстоятельство, что другие фигуры на Любинском проспекте точно также по документам оказались никому не принадлежащими.
Добавим, что, выходит, теперь Любочка и Степан теперь не в собственности мэрии Омска.