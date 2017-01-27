Скульптуры на Любинском проспекте теперь не принадлежат мэрии Омска

Источник: Reuters

Сегодня, 28 января стало известно, что Центральный районный суд отменил свое прежнее решение. По нему, в декабре 2015 года три скульптуры на Любинском проспекте признаны бесхозными и странным образом переданы в собственность мэрии Омска. Фигуры Ван Гога и Рутгера Хауэра, расположенные у ресторана Bevitore Михаила Курцаева и городовой, построенный на средства Сергея Жерикова, теперь вернули прежним владельцам.

Об этом рассказал Om1.ru предприниматель Михаил Курцаев. Ресторатор намерен передать скульптуры под патронаж музея имени Врубеля. Михаил Курцаев, владелец ресторана Bevitore: — Центральный районный суд отменил свое решение, принятое в декабре 2015 года. Скульптуры Ван Гога и Рутгера Хауэра официально перестали быть собственностью мэрии. У нас весь город бесхозяйный. Эти фигуры как стояли, так и будут стоять, они сделаны для людей. Единственное, я, возможно, передам их под патронаж музея имени Врубеля. Наверно, я доволен таким действием центрального районного суда. Но больше рад Сергей Жериков. Он нервничал больше меня.

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Отметим, что Сергей Жериков и Михаил Курцаев в конце декабря прошлого года обратились в суд с ходатайством о восстановлении пропущенного срока для обжалования решения суда в декабре 2015 года, вынесенного без их участия. В итоге Центральный районный суд просто отменил спорный вердикт из-за новых обстоятельств. Любопытная деталь — сотрудники департамента выступали имущества Омска категорически против возвращения скульптур их собственникам. Напомним, что по решению суда в декабре 2015 года были также признаны бесхозными скульптуры Любочки и Степана, из-за авторских прав на которые судится сейчас бизнесмен Роман Рудаков. Предприниматель уверен, что выкупил эти фигуры у авторов Сергея Норышева и Игоря Вахитова. А издательство «Омский ракурс» незаконно разместило изображения скульптур, и теперь должно бизнесмену 7,8 миллионов.

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