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14:41 (мск), источник: Om1.ru

Скульптуры на Любинском проспекте теперь не принадлежат мэрии Омска

Бизнесмен Михаил Курцаев намерен передать фигуры Ван Гога и Рутгера Хауэра под патронаж музея имени Врубеля.

Источник: Reuters

Сегодня, 28 января стало известно, что Центральный районный суд отменил свое прежнее решение. По нему, в декабре 2015 года три скульптуры на Любинском проспекте признаны бесхозными и странным образом переданы в собственность мэрии Омска.

Фигуры Ван Гога и Рутгера Хауэра, расположенные у ресторана Bevitore Михаила Курцаева и городовой, построенный на средства Сергея Жерикова, теперь вернули прежним владельцам.

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Об этом рассказал Om1.ru предприниматель Михаил Курцаев. Ресторатор намерен передать скульптуры под патронаж музея имени Врубеля.

Михаил Курцаев, владелец ресторана Bevitore:

 — Центральный районный суд отменил свое решение, принятое в декабре 2015 года. Скульптуры Ван Гога и Рутгера Хауэра официально перестали быть собственностью мэрии. У нас весь город бесхозяйный. Эти фигуры как стояли, так и будут стоять, они сделаны для людей. Единственное, я, возможно, передам их под патронаж музея имени Врубеля. Наверно, я доволен таким действием центрального районного суда. Но больше рад Сергей Жериков. Он нервничал больше меня.

Отметим, что Сергей Жериков и Михаил Курцаев в конце декабря прошлого года обратились в суд с ходатайством о восстановлении пропущенного срока для обжалования решения суда в декабре 2015 года, вынесенного без их участия. В итоге Центральный районный суд просто отменил спорный вердикт из-за новых обстоятельств. Любопытная деталь — сотрудники департамента выступали имущества Омска категорически против возвращения скульптур их собственникам.

Напомним, что по решению суда в декабре 2015 года были также признаны бесхозными скульптуры Любочки и Степана, из-за авторских прав на которые судится сейчас бизнесмен Роман Рудаков. Предприниматель уверен, что выкупил эти фигуры у авторов Сергея Норышева и Игоря Вахитова. А издательство «Омский ракурс» незаконно разместило изображения скульптур, и теперь должно бизнесмену 7,8 миллионов.

Именно в связи с «бесхозностью» Любочки и Степана всплыло то обстоятельство, что другие фигуры на Любинском проспекте точно также по документам оказались никому не принадлежащими.

Добавим, что, выходит, теперь Любочка и Степан теперь не в собственности мэрии Омска.

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