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15:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дмитрий Рогозин обсудит на Воронежском мехзаводе качество выпускаемых двигателей

Вице-премьер правительства РФ проведет совещание с руководством «Роскосмоса».

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин приедет на Воронежский механический завод в субботу, 28 января. Федеральный чиновник проведет внеплановое совещание с руководством госкорпорации «Роскосмос», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в космической промышленности.

По данным издания, в повестке совещания две темы — развитие и перспективы пилотируемой космонавтики, а также качество и контроль выпускаемой Воронежским мехзаводом продукции. По словам источника «Коммерсанта», у Дмитрия Рогозина есть серьезные претензии к качеству работы двигателестроительного предприятия.

Поводом для поездки послужило решение «Роскосмоса» об отзыве на Воронежский механический завод (ВМЗ) двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Причиной этого стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателе второй ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенном на Воронежском мехзаводе, нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния). Вместо штатного при производстве применили более дорогой припой с содержанием драгоценного металла. Контекст.

В предыдущие годы произошло несколько аварий, связанных с ошибками воронежских конструкторов.

В мае 2015 года с пусковой установки космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «МексСат-1». На 497 секунде у аппарата отказал двигатель третьей ступени, выпущенный в 2013 году на Воронежском мехзаводе. Крушение «Протона» с воронежским двигателем обошлось бюджету в 57 млн рублей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил об увольнении, гендиректора КБХА, где был разработан двигатель. Комаров связал увольнение с аварией «Протона».

В 2016 году по вине Воронежского мехзавода уже произошло крушение космического корабля «Прогресс МС-04». Авария случилась из-за производственного дефекта воронежского двигателя. Гендиректор ВМЗ Иван Коптев уволился в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».

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