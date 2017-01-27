Россель пришел к Куйвашеву с идеей об инвесторах

По словам Росселя, добиться плановых показателей, о которых Евгений Куйвашев писал в своей новой программной статье, можно с помощью привлечения инвестиций в регион.

«Резерв у Свердловской области есть, конечно, колоссальный. И если говорить о международных ресурсах, то здесь открывается одно хорошее направление. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Транстихоокеанского партнерства, фактически этот союз распадается. И эти страны сейчас тянутся очень серьезно к России, а они имеют очень большие инвестиционные возможности. Свердловская область обладает достаточным количеством консульств и представительств, в этом плане можно работать очень серьезно», — цитирует сенатора департамент информполитики.