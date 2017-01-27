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14:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Россель пришел к Куйвашеву с идеей об инвесторах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января, ИА УралПолит.Ru. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и сенатор Совета Федерации Эдуард Россель обсудили развитие Свердловской области на ближайшие пять лет.

По словам Росселя, добиться плановых показателей, о которых Евгений Куйвашев писал в своей новой программной статье, можно с помощью привлечения инвестиций в регион.

«Резерв у Свердловской области есть, конечно, колоссальный. И если говорить о международных ресурсах, то здесь открывается одно хорошее направление. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Транстихоокеанского партнерства, фактически этот союз распадается. И эти страны сейчас тянутся очень серьезно к России, а они имеют очень большие инвестиционные возможности. Свердловская область обладает достаточным количеством консульств и представительств, в этом плане можно работать очень серьезно», — цитирует сенатора департамент информполитики.

В своей статье «Переломный момент» Евгений Куйвашев заявил, что в ближайшее время будет разработана программа «Пятилетка развития», основная цель — возвращение Свердловской области в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.

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