В Миассе депутаты одобрили повышение зарплаты главе и чиновникам
В Миассе депутаты одобрили повышение на 10% заработной платы главе города Геннадию Васькову, спикеру местного собрания депутатов Евгению Степовику и чиновникам.
В Миассе депутаты одобрили повышение на 10% заработной платы главе города Геннадию Васькову, спикеру местного собрания депутатов Евгению Степовику и чиновникам.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, комиссия по вопросам экономической и бюджетной политики отказалась одобрить предложенное чиновниками округа увеличение заработной платы на 10%. Депутаты опасались, что повышение коснется, например, заместителей главы округа, и никак не повлияет на зарплату служащих.
Напомним, в декабре в Миассе депутаты лишь с третьей попытки приняли подготовленный администрацией бюджет.