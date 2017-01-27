Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Топ самых полезных видов мяса
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Финляндии удалось остановить признание Порошенко
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
15:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Миассе депутаты одобрили повышение зарплаты главе и чиновникам

В Миассе депутаты одобрили повышение на 10% заработной платы главе города Геннадию Васькову, спикеру местного собрания депутатов Евгению Степовику и чиновникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, на сессии был принят пакет решений о повышении на 10 процентов окладов и надбавок за выслугу лет муниципальным чиновникам. Основанием для принятия решения стало соответствующее постановления правительства Челябинской области.

Напомним, комиссия по вопросам экономической и бюджетной политики отказалась одобрить предложенное чиновниками округа увеличение заработной платы на 10%. Депутаты опасались, что повышение коснется, например, заместителей главы округа, и никак не повлияет на зарплату служащих.

Напомним, в декабре в Миассе депутаты лишь с третьей попытки приняли подготовленный администрацией бюджет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Совфед поторопил строителей Северного широтного хода
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Глава МИД Германии ушел в отставку
Борющимся с терроризмом российским военным дадут госзащиту
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ оказался хакером
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Tax free в России распространят на все товары
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь