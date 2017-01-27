В Миассе депутаты одобрили повышение зарплаты главе и чиновникам

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, на сессии был принят пакет решений о повышении на 10 процентов окладов и надбавок за выслугу лет муниципальным чиновникам. Основанием для принятия решения стало соответствующее постановления правительства Челябинской области.

Напомним, комиссия по вопросам экономической и бюджетной политики отказалась одобрить предложенное чиновниками округа увеличение заработной платы на 10%. Депутаты опасались, что повышение коснется, например, заместителей главы округа, и никак не повлияет на зарплату служащих.

Напомним, в декабре в Миассе депутаты лишь с третьей попытки приняли подготовленный администрацией бюджет.