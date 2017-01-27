Врио губернатора Алиханов попросил ВАК проверить его диссертацию

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов попросил Высшую аттестационную комиссию при Минобрнауки РФ проанализировать его кандидатскую диссертацию. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщила пресс-секретарь Алиханова Валерия Родина в пятницу.

По словам Родиной, диссертация Алиханова уже прошла все необходимые экспертизы и проверки, а новое обращение в ВАК «направлено на повышение открытости власти».

«Защита диссертации и получение научной степени строго регламентированы российским законодательством. Этот процесс включает несколько этапов, предусматривает экспертизу и проверку труда соискателя. Объективную оценку научной работы могут дать только научное руководство, диссертационный совет и ВАК Российской Федерации. Но для меня лично также важно раз и навсегда снять все возможные вопросы. Возможно, практику подобных публичных проверок мы рекомендуем сотрудникам правительства области, имеющим научную степень», — процитировала слова Алиханова его пресс-секретарь.