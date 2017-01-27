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14:36 (мск), источник: Новый Калининград

Врио губернатора Алиханов попросил ВАК проверить его диссертацию

Как отметила пресс-секретарь врио губернатора, обращение в ВАК «направлено на повышение открытости власти».

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов попросил Высшую аттестационную комиссию при Минобрнауки РФ проанализировать его кандидатскую диссертацию. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщила пресс-секретарь Алиханова Валерия Родина в пятницу.

По словам Родиной, диссертация Алиханова уже прошла все необходимые экспертизы и проверки, а новое обращение в ВАК «направлено на повышение открытости власти».

«Защита диссертации и получение научной степени строго регламентированы российским законодательством. Этот процесс включает несколько этапов, предусматривает экспертизу и проверку труда соискателя. Объективную оценку научной работы могут дать только научное руководство, диссертационный совет и ВАК Российской Федерации. Но для меня лично также важно раз и навсегда снять все возможные вопросы. Возможно, практику подобных публичных проверок мы рекомендуем сотрудникам правительства области, имеющим научную степень», — процитировала слова Алиханова его пресс-секретарь.

Антон Алиханов защитил диссертацию на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова в 2012 году. В четверг шеф-редактор калининградского делового портала «Rugrad» Вадим Хлебников опубликовал материал, в котором сообщается о наличии в диссертации Алиханова «ряда похожих на плагиат заимствований», а также отмечается невозможность «разглядеть научную новизну». Комментируя изданию ситуацию, Валерия Родина назвала заключения, не основанные на «установленной законом научной экспертизе», провокацией, порочащей честь и достоинство диссертанта.

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