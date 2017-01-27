Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Крупная украинская компания уходит из РФ из-за ужесточения закона
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
СМИ: Финляндия остановила признание Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
15:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Путин запустил реорганизацию озерского «Маяка»

Отведено 2 года.

Источник: УралИнформБюро

27 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации ФГУП «Производственное объединение «Маяк», расположенного в Озерске. Согласно документу, к нему будет присоединен ФГУП «Базальт», базирующийся в Саратовской области, передает «Уралинформбюро».

«Маяк» специализируется на производстве компонентов ядерного оружия и изотопов, а также является одним из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. Профиль «Базальта» — производство изделий точной механики из бериллия и его сплавов, а также бериллия в слитках. Оба предприятия входят в структуру Росатома.

Президентским указом также объединяются ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина», расположенный в Снежинске, и московский Всероссийский электротехнический институт имени В. И. Ленина с опытным заводом при нем.

На реорганизацию отведено 2 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермяк взял в банке кредит для взятки гаишнику
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Слепцова и Старых поднялись на подиум на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно выросло благодаря мигрантам
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
Мэрия Барселоны запретила открывать новые отели в центре города
Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь