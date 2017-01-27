Путин запустил реорганизацию озерского «Маяка»

27 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации ФГУП «Производственное объединение «Маяк», расположенного в Озерске. Согласно документу, к нему будет присоединен ФГУП «Базальт», базирующийся в Саратовской области, передает «Уралинформбюро».

«Маяк» специализируется на производстве компонентов ядерного оружия и изотопов, а также является одним из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. Профиль «Базальта» — производство изделий точной механики из бериллия и его сплавов, а также бериллия в слитках. Оба предприятия входят в структуру Росатома.

Президентским указом также объединяются ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина», расположенный в Снежинске, и московский Всероссийский электротехнический институт имени В. И. Ленина с опытным заводом при нем.

На реорганизацию отведено 2 года.