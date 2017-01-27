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16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа предупредила торговцев о выселении из перехода у Цирка

Городские власти намерены передать объект инвестору по договору концессии.

Администрация Воронежа анонсировала передачу подземного перехода у Цирка инвестору по договору концессии. К 1 февраля работающие в переходе предприниматели должны освободить помещение и демонтировать свои киоски. Выполнять требования властей торговцы не намерены, объясняя, что снос павильонов лишит их средств к существованию. Однако предприниматели опасаются, что из перехода их выдворят при силовой поддержке бойцов Росгвардии, как торговцев на мини-рынке «Остужевский» в декабре 2016 года.

О планах передать инвестору подземный переход на улице 20 лет Октября мэрия заявила в начале 2016 года. В феврале 2016-го переход включили в перечень объектов муниципальной собственности, запланированных к передаче в концессию.

Что планируют власти

Летом 2016 года Александр Гусев оценил вложения в реконструкцию перехода в 50 млн рублей. Аукцион на право взять в концессию подземный переход мэрия планировала провести в сентябре 2016 года.

— Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности населения города и улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние подземного пешеходного перехода, — поясняли в мэрии. — Вопрос размещения нестационарных торговых объектов в подземном пешеходном переходе будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством.

С датой проведения аукциона, сроками и объемом благоустроительных работ в мэрии пока не определились.

Однако в 2016 году муниципалитет разорвал с предпринимателями договоры аренды. С некоторыми торговцами мэрия подписала гарантийные обязательства о добровольном демонтаже киосков к 1 февраля 2017 года.

— Если они не выполнят обязательств, которые взяли на себя, нами будут предприняты меры по принудительному демонтажу, — заявлял вице-мэр Алексей Антиликаторов в интервью телеканалу «Вести. Воронеж». — Планируется проведение открытого конкурса на право выбора концессионера. Мы считаем, что напрасно предприниматели кричат «Караул! Пожар!». Они знают экономику и эксплуатационные характеристики этого объекта и имеют, скажем так, все шансы победить в этом конкурсе. Поэтому пусть они участвуют.

Чего хотят предприниматели

Несмотря на то, что до назначенной даты осталось меньше недели, никаких попыток убрать павильоны торговцы не предпринимают. В ближайшем будущем предприниматели покидать переход не собираются, рассказал директор ООО «Подземный переход у Цирка» Владимир Тарабанов. По его словам, предприниматели сомневаются в том, что у них есть шансы победить в аукционе.

— Власти просто хотят сменить одних игроков другими, — заявил корреспонденту РИА «Воронеж» Тарабанов. — Простым людям этот конкурс не выиграть. С нами даже толком не разговаривают. Мы встречались перед Новым годом с Антиликаторовым, на контакт и компромисс он идти не хочет. Он не понимает, что мы 20 лет тут работаем, и нам просто некуда будет идти и нечего есть.

В переходе установлены павильоны 20 предпринимателей, в которых работают около 200 продавцов.

По словам Владимира Тарабанова, торгующие в переходе предприниматели готовы взять на себя расходы по реконструкции объекта. По их заказу МКП «Управление главного архитектора» (УГА) уже разработало дизайн-проект реконструкции. Кроме того, владельцы торговых точек предложили мэрии повысить арендные платежи в четыре раза. После того, как мэрия расторгла с ними договоры аренды, предприниматели перечисляли в бюджет города по 300 рублей за 1 кв. м торговой площади и готовы увеличить эту сумму до 1,2 тыс. рублей.

— В год это даст 15 млн рублей, за 20 лет — 300 млн рублей, на которые предположительно и заключат договор концессии. Эти деньги мэрия могла бы получать уже в 2016 году, но почему-то отказалась от этой возможности. В феврале 2015 года Александр Гусев на заседании координационного совета пообещал, что нас не тронут, но в том же году с нами разорвали договоры аренды. Думаю, и дальше церемониться не станут, выгонят из перехода с помощью Росгвардии, — заявил Тарабанов.

Что подразумевает проект

Дизайн-проект, разработанный УГА и стоивший предпринимателям 400 тыс. рублей, предполагает комплексное обследование несущих конструкций, замену существующих и прокладку новых электрических сетей и вентиляционных коробов.

Согласно проекту, пространство подземного перехода разделят на четыре части и каждую оформят в определенном цвете — бирюзовом, фиолетовом, оранжевом и зеленом. По периметру стены облицуют плиткой в мозаичном стиле, пилястры обошьют перфорированным металлическим листом, торговые модули получат витражное остекление. Отделку выполнят из негорючих материалов.

Реконструкция подразумевает и перепланировку торговых площадей — они будут состоять из модулей. В переходе появятся по 12 модулей площадью 11 и 17 кв. м соответственно, шесть — площадью 23 кв. м, два — по 60 кв. м и три — площадью 50−80 кв. м.

В центре зала оборудуют место для отдыха и водопад с изменяющейся подсветкой, установят два вертикальных информационных модуля.

Семь выходов на улицу оборудуют входными группами из металлоконструкций и стеклами с распашными дверями. Четыре из семи выходов обустроят подъемниками для инвалидов.

По расчет предпринимателей, реконструкция займет 2−2,5 года.

Что мэрия уже передала в концессию

В 2012 году горадминистрация заключила концессионное соглашение с ООО «РВК-Воронеж» (дочерняя структура частного холдинга «Росводоканал», управляющего сетями водоснабжения и водоотведения в семи регионах России). Инвестор получил все муниципальное водоканальное хозяйство (водопроводные и канализационные сети, подъемно-насосные, канализационно-насосные станции и очистные сооружения) на 30 лет. До 2015 года «РВК-Воронеж», согласно инвестиционной программе, должен был вложить в модернизацию водоканального хозяйства города 2 млрд рублей.

Однако в 2014 году «РВК-Воронеж» выполнило только половину запланированных работ, а осенью 2015 года инвестпрограмму пришлось скорректировать. Бывший генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Андрей Броцман объяснил отставание от графика резким скачком курса доллара и экономическими санкциями в отношении России, а также низкой платежной дисциплиной контрагентов. Программу пришлось продлить до 2018 года.

Мэрия намеревалась благоустроить с помощью концессионного соглашения парк «Орленок». Городские власти надеялись таким образом привлечь в бюджет 1,7 млрд рублей. Однако в декабре 2016 года Александр Гусев рассказал, что в мэрии рассмотрят альтернативные способы реконструкции парка, не требующие поиска крупного инвестора.

В 2016-м мэрия анонсировала заключение договора концессии с компаниями, которые проинвестируют строительство платных парковок в Воронеже, в январе 2017-го — передачу имущества МКП «Воронежтеплосеть», одной из крупнейших теплоснабжающих организаций города, в концессию до начала отопительного сезона 2017−2018.

Справка РИА «Воронеж»

Договор концессии между собственником имущества и инвестором (концессионером) предполагает, что имущество передается концессионеру на определенный срок с условием его переустройства или модернизации. По окончании действия соглашения обновленное имущество возвращается собственнику. Во время действия концессии доходы от использования имущества, как правило, получает концессионер. Концессия — одна из распространенных в России форм государственно-частного партнерства.

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Мэрия Воронежа предупредила торговцев о выселении из перехода у Цирка
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