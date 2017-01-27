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16:11 (мск), источник: Sputnik.md

Генпрокуратуры Молдовы и России подписали соглашение

В пятницу в Кишиневе было подписано Соглашение о сотрудничестве между генеральной прокуратурой Республики Молдова и генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Источник: Sputnik.md

Свои подписи под документом поставили генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен и заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев.

«Этот документ прежде всего является соглашением о более плотном сотрудничестве между нашими странами в сфере борьбы с преступностью и о взаимовыгодных действиях в сфере борьбы с трансграничной преступностью и в сфере правовой помощи», — отметил Пономарев.

«Этот договор будет дополнять межгосударственное соглашение 1993 года о сотрудничестве по уголовным, семейным и гражданским делам. Большую ставку мы делаем на обмен опытом. Думаю, что подписанный сегодня документ станет основой для более углубленного сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Харунжен.

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