Генпрокуратуры Молдовы и России подписали соглашение

Свои подписи под документом поставили генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен и заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев.

«Этот документ прежде всего является соглашением о более плотном сотрудничестве между нашими странами в сфере борьбы с преступностью и о взаимовыгодных действиях в сфере борьбы с трансграничной преступностью и в сфере правовой помощи», — отметил Пономарев.

«Этот договор будет дополнять межгосударственное соглашение 1993 года о сотрудничестве по уголовным, семейным и гражданским делам. Большую ставку мы делаем на обмен опытом. Думаю, что подписанный сегодня документ станет основой для более углубленного сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Харунжен.