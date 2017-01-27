50% граждан не платят налоги, — Розенко
Сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда.
Сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда.
«В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о “спящих предпринимателях” мы должны забыть как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей», — сказал он.
По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда.
«Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ, и фонд оплаты труда в государстве должен расти, потому что нагрузка уменьшилась», — отметил
Розенко подчеркнул, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.
«Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничение не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики», — отметил он.
«Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, однако мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система — достаточно либеральная. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий», — подытожил