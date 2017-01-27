50% граждан не платят налоги, — Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налогов или платят их в неполном объеме. Об этом сообщает Правительственный портал.

«В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о “спящих предпринимателях” мы должны забыть как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей», — сказал он.

По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда.