Лидер крымских татар пригласил депутатов Украины посетить полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Лидер
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Лидер
«Им стоит побывать в Крыму, чтобы на личном примере убедиться, как живут крымчане. Я готов лично показать, как изменился полуостров в лучшую сторону за последние годы. Показать, как строится соборная мечеть, мост через Керченский полив, новый аэропорт», — сказал РИА Новости Ниметуллаев.
Он подчеркнул, что жизненно важные для крымчан проблемы начали решаться только после воссоединения полуострова с Россией.
По мнению Ниметуллаева, визит народных депутатов в Крым помог бы развеять многие мифы вокруг российского статуса полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина