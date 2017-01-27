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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Лидер крымских татар пригласил депутатов Украины посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Лидер крымско-татарской организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев предложил народным депутатам Украины побывать в Крыму, чтобы они своими глазами увидели, как развивается полуостров.

Источник: РИА "Новости"

«Им стоит побывать в Крыму, чтобы на личном примере убедиться, как живут крымчане. Я готов лично показать, как изменился полуостров в лучшую сторону за последние годы. Показать, как строится соборная мечеть, мост через Керченский полив, новый аэропорт», — сказал РИА Новости Ниметуллаев.

Он подчеркнул, что жизненно важные для крымчан проблемы начали решаться только после воссоединения полуострова с Россией.

По мнению Ниметуллаева, визит народных депутатов в Крым помог бы развеять многие мифы вокруг российского статуса полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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