Лидер крымских татар пригласил депутатов Украины посетить полуостров

«Им стоит побывать в Крыму, чтобы на личном примере убедиться, как живут крымчане. Я готов лично показать, как изменился полуостров в лучшую сторону за последние годы. Показать, как строится соборная мечеть, мост через Керченский полив, новый аэропорт», — сказал РИА Новости Ниметуллаев.

Он подчеркнул, что жизненно важные для крымчан проблемы начали решаться только после воссоединения полуострова с Россией.

По мнению Ниметуллаева, визит народных депутатов в Крым помог бы развеять многие мифы вокруг российского статуса полуострова.