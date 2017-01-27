Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Француский политик: не могу найти слов, чтобы выразить отвращение
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Шестилетние дети оказались подвержены гендерным стереотипамГендерные стереотипы, согласно которым мужчины обладают более выдающимися способностями, чем женщины, начинают влиять на девочек с шести лет
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
16:57 (мск), источник: РИА Крым

Помощник главы Бахчисарайского района утратил доверие и должность

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости (Крым). Помощник главы администрации Бахчисарайского района уволен с должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что помощник главы администрации при трудоустройстве в декларации о доходах указал неполные сведения. Он скрыл, что занимался предпринимательской деятельностью, а также не сообщил, что находился в числе учредителей нескольких строительных предприятий», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ввиду выявленных нарушений прокурор Бахчисарайского района внес в адрес и.о. главы администрации представление.

По результатам его рассмотрения помощник главы администрации уволен с занимаемой должности в связи утратой доверия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Слепцова и Старых поднялись на подиум на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно выросло благодаря мигрантам
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
Мэрия Барселоны запретила открывать новые отели в центре города
Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь