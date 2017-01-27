Помощник главы Бахчисарайского района утратил доверие и должность

«Установлено, что помощник главы администрации при трудоустройстве в декларации о доходах указал неполные сведения. Он скрыл, что занимался предпринимательской деятельностью, а также не сообщил, что находился в числе учредителей нескольких строительных предприятий», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ввиду выявленных нарушений прокурор Бахчисарайского района внес в адрес и.о. главы администрации представление.

По результатам его рассмотрения помощник главы администрации уволен с занимаемой должности в связи утратой доверия.