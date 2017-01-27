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18:00 (мск), источник: РИА Крым

ГД приняла в I чтении проект, продлевающий бесплатную приватизацию жилья

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости (Крым). Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации жилья до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот.

Источник: РИА "Новости"

Бесплатная приватизация жилья завершается в России 1 марта 2017 года.

«Законопроектом предлагается внести изменения… согласно которым продлить до 1 января 2020 года срок бесплатной приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что к данной категории относятся граждане, проживающие в Крыму и Севастополе, граждане, подлежащие переселению из домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, а также дети-сироты.

Министерство строительства и ЖКХ РФ может дать положительный отклик на законопроект о продлении программы бесплатной приватизации жилья для жителей Крыма и Севастополя, а также отдельных категорий граждан, заявил ранее в среду глава ведомства Михаил Мень.

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